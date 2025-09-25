Новини
Спорт »
Тенис »
След почти тричасов мач: Изабелла Шиникова е четвъртфиналистка в Тунис

25 Септември, 2025 21:08 525 1

  • изабелла шиникова-
  • турнира-
  • тенис-
  • монастир -
  • тунис-
  • спортни новини

Българката победи представителката на домакините Сандра Самир

След почти тричасов мач: Изабелла Шиникова е четвъртфиналистка в Тунис - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №5 на сингъл българка победи представителката на домакините Сандра Самир със 7:6(5), 7:5. Срещата продължи 2 часа и 48 минути.

Шиникова навакса пасив от 3:5 гейма в първия сет, а след това поведе с 6:1 точки в тайбрека, в който стигна до успеха с петата си възможност. Във втората част Самир отново имаше предимство и при 5:4 сервираше за изравняване на резултата, но с три поредни гейма Шиникова реализира обрат за крайната победа.

За място на полуфиналите Шиникова ще играе срещу 17-годишната Вендула Валдманова (Чехия).


Изабелла Шиникова е четвъртфиналистка и на двойки. Българката и Арина Булатова (Русия), поставени под №3, ще играят по-късно днес срещу Ребека Мунк Мортенсен (Дания) и Сандра Самир (Египет).


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милен

    2 0 Отговор
    Браво на девойката

    21:15 25.09.2025

