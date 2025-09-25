Новини
Спорт »
Волейбол »
Александър Николов оглави класацията при реализаторите на Световното по волейбол

Александър Николов оглави класацията при реализаторите на Световното по волейбол

25 Септември, 2025 21:57 639 2

Той увеличи общия си актив на 119 точки

Александър Николов оглави класацията при реализаторите на Световното по волейбол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският волейболен талант Александър Николов се превърна в безспорния лидер сред реализаторите на Световното първенство по волейбол във Филипините, след като изведе националния ни отбор до впечатляваща победа над САЩ на четвъртфиналите.

С невероятните 29 точки, които Николов отбеляза в решаващия сблъсък срещу американците, той увеличи общия си актив на 119 точки от началото на шампионата. Това му осигури солидна преднина пред белгийския нападател Пере Регерс, който остана с 106 точки, след като неговият тим отпадна от надпреварата след поражение от Италия с 0:3. Същата съдба сполетя и иранския реализатор Али Хаджипур, който приключи участието си с 94 точки, след като Иран бе елиминиран от Чехия.

Така конкуренцията пред Николов значително намаля, а единственият състезател, който все още има шанс да го догони, е чешкият нападател Патрик Индра. Въпреки това, Индра изостава с цели 34 точки от българската звезда.

Любопитното е, че именно Индра и неговите съотборници от Чехия ще се изправят срещу България в полуфиналния двубой, който ще се проведе тази събота. Очаква се оспорвана битка, в която Николов ще има възможност да затвърди лидерската си позиция и да продължи да пише история за българския волейбол.


  • 1 Пампаец

    1 0 Отговор
    БЪЛГАРИ ! ЮНАЦИ !

    22:29 25.09.2025

  • 2 123456

    0 0 Отговор
    Страхотни ! Поздрави !

    22:37 25.09.2025

