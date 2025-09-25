Новини
Манчестър Юнайтед на крачка от сензационен трансфер: 17-годишният Мохамед Дабо избира "червените дяволи" пред Барселона

25 Септември, 2025 22:27 376 0

Футболистът е капитан на националния отбор на Сенегал до 17 години

Манчестър Юнайтед на крачка от сензационен трансфер: 17-годишният Мохамед Дабо избира "червените дяволи" пред Барселона - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед е на път да осъществи впечатляващ трансферен удар, след като младата сенегалска звезда Мохамед Дабо е съвсем близо до подпис с английския гранд. Само на 17 години, талантливият полузащитник вече се превърна в обект на сериозен интерес от страна на европейски колоси, сред които и Барселона.

Според последните информации от Острова, Дабо се намира в Англия от няколко дни, където води финални разговори с ръководството на Юнайтед. До него са и представители на академията „Be Sports“, която се грижи за развитието на младия футболист. Очаква се сделката да бъде официално обявена съвсем скоро.

Мохамед Дабо не е просто поредният млад талант – той е капитан на националния отбор на Сенегал до 17 години, което е ясен знак за лидерските му качества и изключителния му потенциал както на терена, така и извън него. Именно това го прави изключително ценен за всеки клуб, който иска да инвестира в бъдещето.


