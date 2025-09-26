УЕФА готви изхвърляне на Израел от всички надпревари

Ръководството на европейската футболна централа УЕФА най-вероятно ще гласува за временно отстраняване на Израел от всички национални и клубни надпревари заради продължаващата военна кампания в Газа, съобщи „Асошиейтед прес“.
Очаква се мнозинство от 20-членния изпълнителен комитет на УЕФА да подкрепи предложението за санкциониране на Израел.
Ако наказанието влезе в сила, то това би означавало отстраняване на Израел и от квалификациите за Мондиал 2026.
Мъжкият отбор на Израел трябва да поднови квалификационната си кампания за Световното първенство догодина само след две седмици с гостувания срещу Норвегия и Италия. Потенциалното отстраняване на практика би спряло участието им.
Не е ясно дали световната футболна организация ФИФА ще подкрепи изключването на Израел. Близките отношения между лидера на ФИФА Джани Инфантино, и бившия президент на САЩ, Доналд Тръмп, усложняват допълнително ситуацията. Подкрепата на администрацията на Тръмп е ключова за успешното домакинство на Световното първенство през следващата година в САЩ, Канада и Мексико.
Говорител на Държавния департамент на САЩ заяви, че Вашингтон ще работи за спиране на всякакви опити за забрана на израелския отбор от Мондиала.
Призивите за изключване на Израел от футбола и други спортове се засилиха през последните седмици на фона на нарастващите опасения относно хуманитарната цена на военната кампания в Газа.
Миналата седмица испанският премиер Педро Санчес поиска Израел да бъде отстранен от международни спортни събития, позовавайки се на примера с Русия, която беше извадена от международния спорт след пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.
По-рано тази седмица, седем независими експерти, работещи към Съвета на ООН по правата на човека, призоваха ФИФА и УЕФА да отстранят Израел.
Дискусията за евентуална забрана идва, след като разследваща комисия към Съвета на ООН по правата на човека обвини Израел в геноцид в Газа миналата седмица.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
07:27 26.09.2025
2 Боруна Лом
07:48 26.09.2025
3 Матилда
07:50 26.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ХхА
08:04 26.09.2025