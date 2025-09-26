Новини
УЕФА готви изхвърляне на Израел от всички надпревари

26 Септември, 2025 07:06

Очаква се мнозинство от 20-членния изпълнителен комитет на УЕФА да подкрепи предложението за санкциониране на Израел

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на европейската футболна централа УЕФА най-вероятно ще гласува за временно отстраняване на Израел от всички национални и клубни надпревари заради продължаващата военна кампания в Газа, съобщи „Асошиейтед прес“.

Очаква се мнозинство от 20-членния изпълнителен комитет на УЕФА да подкрепи предложението за санкциониране на Израел.

Ако наказанието влезе в сила, то това би означавало отстраняване на Израел и от квалификациите за Мондиал 2026.

Мъжкият отбор на Израел трябва да поднови квалификационната си кампания за Световното първенство догодина само след две седмици с гостувания срещу Норвегия и Италия. Потенциалното отстраняване на практика би спряло участието им.

Не е ясно дали световната футболна организация ФИФА ще подкрепи изключването на Израел. Близките отношения между лидера на ФИФА Джани Инфантино, и бившия президент на САЩ, Доналд Тръмп, усложняват допълнително ситуацията. Подкрепата на администрацията на Тръмп е ключова за успешното домакинство на Световното първенство през следващата година в САЩ, Канада и Мексико.

Говорител на Държавния департамент на САЩ заяви, че Вашингтон ще работи за спиране на всякакви опити за забрана на израелския отбор от Мондиала.

Призивите за изключване на Израел от футбола и други спортове се засилиха през последните седмици на фона на нарастващите опасения относно хуманитарната цена на военната кампания в Газа.

Миналата седмица испанският премиер Педро Санчес поиска Израел да бъде отстранен от международни спортни събития, позовавайки се на примера с Русия, която беше извадена от международния спорт след пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.

По-рано тази седмица, седем независими експерти, работещи към Съвета на ООН по правата на човека, призоваха ФИФА и УЕФА да отстранят Израел.

Дискусията за евентуална забрана идва, след като разследваща комисия към Съвета на ООН по правата на човека обвини Израел в геноцид в Газа миналата седмица.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    10 0 Отговор
    Евала ! Поне УЕФА показва някаква човещина !

    07:27 26.09.2025

  • 2 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    БРАВО!ДА НЕ СЕ ЗАМЪРСЯВА ОКОЛНАТА СРЕДА С ТЕЗИ ОТПАДЪЦИ!

    07:48 26.09.2025

  • 3 Матилда

    6 0 Отговор
    Мястото на Израел е в арабската азиатска лига. Каква Европа?

    07:50 26.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ХхА

    4 0 Отговор
    Така, така! Не само от там трябва изхвърляне!

    08:04 26.09.2025

