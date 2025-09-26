Новини
Щутгарт с успех над Селта Виго в Лига Европа

26 Септември, 2025 00:04 359 0

  • лига европа-
  • щутгарт-
  • селта виго-
  • футбол-
  • резултати-
  • голове-
  • групова фаза-
  • спортни новини

Попаденията паднаха след почивката

Щутгарт с успех над Селта Виго в Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Щутгарт се наложи над Селта Виго с 2:1 в първия си двубой от основната фаза на Лига Европа.

Първото полувреме завърши без попадения.

Веднага след почивката домакините взеха инициативата. В 51-ата минута Александър Нюбел, стражът на „швабите“, изпрати дълъг пас към Бадрадин Буанани. Младият нападател се възползва от неразчетеното излизане на Йонуц Раду и с изящен прехвърлящ удар откри резултата – 1:0 за Щутгарт.

Темпото не спадна и в 68-ата минута домакините удвоиха преднината си. След хитро разиграване от ъглов удар, Билал Ел Ханус получи топката обратно от Анджело Щилер, напредна и с премерен шут в долния ляв ъгъл не остави шансове на вратаря на Селта – 2:0.

Гостите от Виго обаче не се предадоха. В 86-ата минута Илайш Мориба пресира Атакан Каразор, отне му топката и веднага намери Борха Иглесиас. Испанският нападател се възползва от пространството и с хладнокръвен удар намали изоставането – 2:1.

В заключителните минути напрежението нарасна, но Щутгарт удържа победата и стартира с ценни три точки в Лига Европа.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
