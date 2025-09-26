Спортът по ТВ в петък (26 септември)

На 26 септември 1371 г. Край Черномен войските на Вълкашин и Углеша са разгромени от османците

На днешната дата през 1371г., край Черномен войските на Вълкашин и Углеша са разгромени от османците, водени от Лала Шахин. Победата на османците стаб ...