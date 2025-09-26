Спортът по ТВ в петък (26 септември)

05.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 3
06.00 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1
08.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Япония МАХ Спорт 4
08.50 Колоездене: Световно първенство в Кигали, младежи, общ старт Евроспорт 1
12.50 Колоездене: Световно първенство в Кигали, мъже до 23 години, общ старт Евроспорт 1
14.00 Голф, Райдер Къп МАХ Спорт 1
19.30 Шалке – Гройтер Фюрт Диема спорт 2
19.30 Дармщад – Динамо Нова спорт
20.00 Локомотив (Пд) – Левски Диема спорт
21.00 Ал Итихад – Ал Насър МАХ Спорт 2
21.30 Байерн – Вердер Диема спорт 3
21.45 Страсбург – Марсилия Нова спорт
22.00 Жирона – Еспаньол МАХ Спорт 4
22.00 Уест Бромич – Лестър Диема спорт 2
22.15 Бенфика – Жил Висенте Ринг
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА