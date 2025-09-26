Жозе Моуриньо прибира близо 3 милиона евро през първия сезон в Бенфика

Президентът на Бенфика Руи Коща внесе яснота относно заплатата на треньора Жозе Моуриньо. Той разкри, че специалистът ще прибере близо 3 милиона евро през първия си сезон в клуба.

На 18 септември португалецът подписа двугодишен договор с лисабонския клуб, след като по-рано беше уволнен от Фенербахче.

„Той не ми е давал правомощия да разкривам колко печели. А колко получават треньорите на Порто или Спортинг? Вие питали ли сте? Треньор от неговия калибър заслужава висока заплата! Макар и без работа, той продължава да бъде един от най-великите и най-титулуваните треньори в света. Не смятам за редно да съобщавам по телевизията колко точно получава нашият наставник. Това е скъп договор, но не надвишава, например, този на предишния треньор“, обяви Коща.

„3 милиона и 4 милиона евро чисто във втория сезон? Около това. Моуриньо не е печелил толкова малко от напускането си от Португалия. Желанието му да оглави Бенфика ме убеди, че той е идеалната кандидатура за нас. Жозе ясно разбираше ситуацията в клуба и затова се съгласи на клауза за неустойка: при предсрочно прекратяване на договора му се полага по-малко от половината годишна заплата. Това е фантастично решение, предвид финансовото положение на Бенфика. Моуриньо подходи с уважение към настоящата ситуация“, добави още Руи Коща.