Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жозе Моуриньо прибира близо 3 милиона евро през първия сезон в Бенфика

Жозе Моуриньо прибира близо 3 милиона евро през първия сезон в Бенфика

26 Септември, 2025 11:59 284 0

  • бенфика-
  • руи коща-
  • жозе моуриньо-
  • футбол

На 18 септември португалецът подписа двугодишен договор с лисабонския клуб, след като по-рано беше уволнен от Фенербахче

Жозе Моуриньо прибира близо 3 милиона евро през първия сезон в Бенфика - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Бенфика Руи Коща внесе яснота относно заплатата на треньора Жозе Моуриньо. Той разкри, че специалистът ще прибере близо 3 милиона евро през първия си сезон в клуба.

На 18 септември португалецът подписа двугодишен договор с лисабонския клуб, след като по-рано беше уволнен от Фенербахче.

„Той не ми е давал правомощия да разкривам колко печели. А колко получават треньорите на Порто или Спортинг? Вие питали ли сте? Треньор от неговия калибър заслужава висока заплата! Макар и без работа, той продължава да бъде един от най-великите и най-титулуваните треньори в света. Не смятам за редно да съобщавам по телевизията колко точно получава нашият наставник. Това е скъп договор, но не надвишава, например, този на предишния треньор“, обяви Коща.

„3 милиона и 4 милиона евро чисто във втория сезон? Около това. Моуриньо не е печелил толкова малко от напускането си от Португалия. Желанието му да оглави Бенфика ме убеди, че той е идеалната кандидатура за нас. Жозе ясно разбираше ситуацията в клуба и затова се съгласи на клауза за неустойка: при предсрочно прекратяване на договора му се полага по-малко от половината годишна заплата. Това е фантастично решение, предвид финансовото положение на Бенфика. Моуриньо подходи с уважение към настоящата ситуация“, добави още Руи Коща.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ