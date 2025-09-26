Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тази вечер Хари Кейн може да изпревари Роналдо и Холанд

26 Септември, 2025 14:28 654 1

  • байерн мюнхен-
  • хари кейн-
  • футбол-
  • вердер-
  • кристиано роналдо-
  • ерлинг холанд

Той може да се превърне в играча, отбелязал за най-кратко време 100 гола за един отбор през този век в някое от петте водещи европейски първенства

Тази вечер Хари Кейн може да изпревари Роналдо и Холанд - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн е пред счупване на рекорд тази вечер, ако вкара два гола на Вердер. Той може да се превърне в играча, отбелязал за най-кратко време 100 гола за един отбор през този век в някое от петте водещи европейски първенства. Направи ли го, 32-годишният англичанин ще изпревари Кристиано Роналдо и Холанд.

Двамата постигнаха това съответно за Реал Мадрид и Манчестър Сити в 105 мача.

Кейн е отбелязал 98 гола в 103 мача във всички турнири за Байерн, включително осем гола – и два хеттрика – в първите четири мача на отбора в Бундеслигата през настоящото първенство. Общо през сезона той има 14 попадения в осем срещи.


  • 1 бушприт

    0 0 Отговор
    Нападателят на фк "Байерн"- Мюнхен, Хари Кейн...

    14:57 26.09.2025

