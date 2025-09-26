Тази вечер Хари Кейн може да изпревари Роналдо и Холанд

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн е пред счупване на рекорд тази вечер, ако вкара два гола на Вердер. Той може да се превърне в играча, отбелязал за най-кратко време 100 гола за един отбор през този век в някое от петте водещи европейски първенства. Направи ли го, 32-годишният англичанин ще изпревари Кристиано Роналдо и Холанд.

Двамата постигнаха това съответно за Реал Мадрид и Манчестър Сити в 105 мача.

Кейн е отбелязал 98 гола в 103 мача във всички турнири за Байерн, включително осем гола – и два хеттрика – в първите четири мача на отбора в Бундеслигата през настоящото първенство. Общо през сезона той има 14 попадения в осем срещи.