Локомотив Пловдив ще опита да се върне на победия път срещу Левски

26 Септември, 2025 15:28

Мачът е от 20:00 часа днес

Локомотив Пловдив ще опита да се върне на победия път срещу Левски - 1
Левски гостува на Локомотив Пловдив в среща от 10-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Локомотив" в Пловдив стартира в 20:00 ч. и ще бъде ръководен от Волен Чинков. Двубоят ще бъде предаван на живо по Диема спорт.

"Черно-белите" са пети във временното класиране с 16 точки. Победа на пловдивчани днес ще ги върне на третото място в класирането, като те ще изпреварят Лудогорец и Черно море. Локомотив допусна първата си и единствена засега загуба в първенството в миналия кръг, когато отстъпи с 0:4 при визитата на ЦСКА 1948. На облекчен режим през седмицата се готви капитанът Димитър Илиев, който ден преди срещата с Левски отпразнува и 37-ия си рожден ден. След изтърпяно наказание се завръща Ивайло Иванов.

Левски пристига в Пловдив като втори в класирането с 20 точки, след като ден по-рано бе изместен на върха от ЦСКА 1948. Успех на "Лаута" гарантирано ще върне "сините" на първата позиция и те ще имат точка преднина пред "червените". Левски, както и третият Лудогорец, са единствените два тима, които не познават вкуса на загубата в Първа лига през кампанията дотук. Хулио Веласкес ще разполага с всичко най-добро за първата си среща с Локомотив, като в тима няма контузени и наказани състезатели.

Последният мач между двата тима се игра през месец декември 2024 г. Тогава на стадион "Георги Аспарухов" Левски печели срещу Локомотив Пловдив с 2:1. Александър Колев и Патрик Мислович бележат за "сините", докато точен за "смърфовете" е Димитър Илиев.

В деня на мача касите на стадион "Локомотив" ще работят от 12:00 часа до края на първото полувреме.

Цените на билетите са:

Трибуна “Бесика” – 20 лева
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика” – 10 лева

Южна трибуна – 20 лева
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 10 лева

Трибуна „Спортклуб“ – 30 лева
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна „Спортклуб“ – 15 лева

Паркингът на територията на комплекса в деня на мача ще бъде 3 лева.

Билетите за феновете на Левски са на цена от 20 лева и се продават в мрежата на Ивентим. Наличните пропуски ще бъдат пуснати в продажба на каса 2 часа и половина преди началния сигнал на срещата до изчерпване на количествата - 1300 общо.


