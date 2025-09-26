България изпраща шестима щангисти на Световното първенство в Норвегия – без женско участие тази година

Българският национален отбор по вдигане на тежести ще бъде представен от шестима мъже на Световното първенство, което ще се проведе във Фьорде, Норвегия, между 2 и 11 октомври.

За съжаление, тази година страната ни няма да има свои представителки при дамите, потвърди националният треньор Янко Георгиев.

В състава на „лъвовете“ попадат имената на Карлос Насар (94 кг), Ангел Русев и Дениз Данев (60 кг), Иван Димов и Габриел Маринов (65 кг), както и Христо Христов (110 кг).

Тези състезатели ще защитават българската чест на престижния форум, след като на последното световно първенство в Манама, Бахрейн, страната ни спечели един-единствен медал – злато, извоювано от Карлос Насар в категория до 89 килограма.

Любопитен момент преди старта на шампионата е именно ситуацията около звездата на тима – Карлос Насар. Президентът на Българската федерация по вдигане на тежести, Стефан Ботев, разкри, че Насар все още не е подписал договора си с Министерството на младежта и спорта, поради което не получава заплата от държавата. Контрактът обаче вече е подготвен и решението кога да го парафира остава изцяло в ръцете на щангиста. Останалите национали вече са уредили своите трудови взаимоотношения.