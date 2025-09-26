Новини
България изпраща шестима щангисти на Световното първенство в Норвегия – без женско участие тази година

26 Септември, 2025 15:55 517 0

Шампионатът ще се проведе между 2 и 11 октомври

България изпраща шестима щангисти на Световното първенство в Норвегия – без женско участие тази година - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национален отбор по вдигане на тежести ще бъде представен от шестима мъже на Световното първенство, което ще се проведе във Фьорде, Норвегия, между 2 и 11 октомври.

За съжаление, тази година страната ни няма да има свои представителки при дамите, потвърди националният треньор Янко Георгиев.

В състава на „лъвовете“ попадат имената на Карлос Насар (94 кг), Ангел Русев и Дениз Данев (60 кг), Иван Димов и Габриел Маринов (65 кг), както и Христо Христов (110 кг).

Тези състезатели ще защитават българската чест на престижния форум, след като на последното световно първенство в Манама, Бахрейн, страната ни спечели един-единствен медал – злато, извоювано от Карлос Насар в категория до 89 килограма.

Любопитен момент преди старта на шампионата е именно ситуацията около звездата на тима – Карлос Насар. Президентът на Българската федерация по вдигане на тежести, Стефан Ботев, разкри, че Насар все още не е подписал договора си с Министерството на младежта и спорта, поради което не получава заплата от държавата. Контрактът обаче вече е подготвен и решението кога да го парафира остава изцяло в ръцете на щангиста. Останалите национали вече са уредили своите трудови взаимоотношения.


