Новини
Спорт »
Тенис »
Тейлър Фриц продължава победния си поход в Токио, достигна четвъртфиналите

Тейлър Фриц продължава победния си поход в Токио, достигна четвъртфиналите

26 Септември, 2025 16:45 357 0

  • тейлър фриц -
  • турнир -
  • atp 500-
  • токио-
  • япония-
  • нуно боржеш -
  • тенис

Американецът се наложи над Нуно Боржеш

Тейлър Фриц продължава победния си поход в Токио, достигна четвъртфиналите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Американската тенис звезда Тейлър Фриц си осигури място сред най-добрите осем на престижния турнир от сериите ATP 500 в Токио, Япония. Поставеният под номер 5 в световната ранглиста 27-годишен Фриц се наложи над португалския си съперник Нуно Боржеш с резултат 7:5, 7:6(4) след почти два часа оспорвана битка на твърдите кортове в японската столица.

Сервирайки като истински ас, Фриц впечатли с цели 15 директни точки от начален удар – с цели 13 повече от 28-годишния Боржеш, който заема 51-ва позиция в световната класация. Португалецът изпита сериозни затруднения при сервиса си, допускайки шест двойни грешки, докато американецът сгреши само веднъж.

Въпреки че Фриц допусна три пробива, той успя да реализира четири брейк точки, което се оказа решаващо за крайния изход на срещата.

В следващия кръг Фриц ще се изправи срещу своя сънародник Себастиан Корда


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ