Тейлър Фриц продължава победния си поход в Токио, достигна четвъртфиналите

Американската тенис звезда Тейлър Фриц си осигури място сред най-добрите осем на престижния турнир от сериите ATP 500 в Токио, Япония. Поставеният под номер 5 в световната ранглиста 27-годишен Фриц се наложи над португалския си съперник Нуно Боржеш с резултат 7:5, 7:6(4) след почти два часа оспорвана битка на твърдите кортове в японската столица.

Сервирайки като истински ас, Фриц впечатли с цели 15 директни точки от начален удар – с цели 13 повече от 28-годишния Боржеш, който заема 51-ва позиция в световната класация. Португалецът изпита сериозни затруднения при сервиса си, допускайки шест двойни грешки, докато американецът сгреши само веднъж.

Въпреки че Фриц допусна три пробива, той успя да реализира четири брейк точки, което се оказа решаващо за крайния изход на срещата.

В следващия кръг Фриц ще се изправи срещу своя сънародник Себастиан Корда