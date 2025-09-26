Барселона в беда: Двойна контузия удря плановете на Флик преди сблъсъка с Реал Сосиедад

Лоши вести разтърсиха лагера на Барселона само дни преди ключовия двубой срещу Реал Сосиедад в Ла Лига. Каталунският гранд се изправя пред сериозни кадрови проблеми, след като двама основни футболисти се оказаха извън строя заради травми.

Докато феновете на „блаугранас“ се радваха на завръщането на младата звезда Ламин Ямал, който поднови тренировки след контузия, треньорът Ханзи Флик получи неприятна изненада. Крилото Рафиня и вратарят Жоан Гарсия са новите попълнения в лазарета на тима.

Рафиня, който се отличи с динамична игра при победата с 3:1 над Овиедо, е получил разтежение на подколянното сухожилие. Медицинският щаб на Барса потвърди, че бразилецът ще пропусне всички мачове до края на паузата за националните отбори, която приключва в средата на октомври.

Още по-неприятна е ситуацията с Жоан Гарсия. Според информация на испанското издание „Jijantes“, младият страж е получил травма по време на петъчната тренировка. Макар подробности за характера на контузията да не са разкрити, очакванията са, че и той ще отсъства поне до възобновяването на клубните битки след международната пауза.

Тези неочаквани проблеми идват в изключително деликатен момент за Барселона, която се стреми да навакса изоставането си в шампионата.