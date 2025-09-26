Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски в Първа лига

В мач от 10-ия кръг на Първа лига, Левски претърпя първото си поражение за сезона, отстъпвайки с 0:1 на Локомотив Пловдив, на стадиона в парк "Лаута".

Триумфът на "смърфовете" бележи тяхната пета победа за сезона, което ги изстреля на трето място в класирането, непосредствено зад Левски, но с изигран мач повече.

Единственият и решаващ гол в срещата бе дело на Хуан Переа, който в 33-ата минута се възползва от две грешки на бразилския защитник на "сините", Майкон.

Въпреки че Локомотив имаше няколко златни шанса да увеличи преднината си през втората част, те не успяха да ги реализират. От своя страна, играчите на Хулио Веласкес доминираха в игрово отношение, но така и не намериха пътя към мрежата на домакините. Въпреки множеството създадени възможности, "сините" не успяха да материализират усилията си в голове.

Тази загуба е горчиво напомняне за Левски, че всяка грешка може да бъде фатална в борбата за челните позиции.

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - ЛЕВСКИ 1:0

1:0 Хуан Переа 33

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: 1. Боян Милосавлйевич – 2. Адриан Кова, 5. Тодор Павлов, 23. Мартин Русков, 21. Енцо Еспиноса – 22. Ивайло Иванов, 12. Ефе Али – 39. Парвиз Умарбаев (88 - 13. Лукас Риан), 99. Жулиен Лами, 94. Каталин Иту (88 - 10. Франсиско Политино) – 9. Хуан Переа (75 - 11. Петър Андреев)

Старши треньор: Душан Косич

ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов – 71. Оливер Камдем (74 - 21. Алдаир), 4. Кристиан Макун, 50. Кристиан Димитров, 3. Майкон – 18. Гашпер Търдин (81 - 37. Рилдо), 70. Георги Костадинов (64 - 47. Акрам Бурас) – 88. Марин Петков-к (64 - 22. Мазир Сула), 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов (74 - 95. Карл Фабиен) – 12. Мустафа Сангаре

Старши треньор: Хулио Веласкес







