Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски в Първа лига

26 Септември, 2025 22:04 829 23

Единственото попадение реализира Хуан Переа

Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски в Първа лига - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В мач от 10-ия кръг на Първа лига, Левски претърпя първото си поражение за сезона, отстъпвайки с 0:1 на Локомотив Пловдив, на стадиона в парк "Лаута".

Триумфът на "смърфовете" бележи тяхната пета победа за сезона, което ги изстреля на трето място в класирането, непосредствено зад Левски, но с изигран мач повече.

Единственият и решаващ гол в срещата бе дело на Хуан Переа, който в 33-ата минута се възползва от две грешки на бразилския защитник на "сините", Майкон.

Въпреки че Локомотив имаше няколко златни шанса да увеличи преднината си през втората част, те не успяха да ги реализират. От своя страна, играчите на Хулио Веласкес доминираха в игрово отношение, но така и не намериха пътя към мрежата на домакините. Въпреки множеството създадени възможности, "сините" не успяха да материализират усилията си в голове.

Тази загуба е горчиво напомняне за Левски, че всяка грешка може да бъде фатална в борбата за челните позиции.

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - ЛЕВСКИ 1:0
1:0 Хуан Переа 33

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: 1. Боян Милосавлйевич – 2. Адриан Кова, 5. Тодор Павлов, 23. Мартин Русков, 21. Енцо Еспиноса – 22. Ивайло Иванов, 12. Ефе Али – 39. Парвиз Умарбаев (88 - 13. Лукас Риан), 99. Жулиен Лами, 94. Каталин Иту (88 - 10. Франсиско Политино) – 9. Хуан Переа (75 - 11. Петър Андреев)

Старши треньор: Душан Косич

ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов – 71. Оливер Камдем (74 - 21. Алдаир), 4. Кристиан Макун, 50. Кристиан Димитров, 3. Майкон – 18. Гашпер Търдин (81 - 37. Рилдо), 70. Георги Костадинов (64 - 47. Акрам Бурас) – 88. Марин Петков-к (64 - 22. Мазир Сула), 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов (74 - 95. Карл Фабиен) – 12. Мустафа Сангаре

Старши треньор: Хулио Веласкес



Standings provided by Sofascore


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 КУРЗАЛЕСКИ

    16 0 Отговор
    Лошо ...🤭😁

    Коментиран от #5, #8, #9

    22:11 26.09.2025

  • 2 Лост

    23 0 Отговор
    Тази година забуксуваха още преди средата на октомври.

    Коментиран от #6

    22:12 26.09.2025

  • 3 Синьоооо ,

    12 0 Отговор
    Бой до посиняване .. 🖕

    Коментиран от #7

    22:14 26.09.2025

  • 5 1914

    0 11 Отговор

    До коментар #1 от "КУРЗАЛЕСКИ":

    Изтривам те или си фен на ЛайНогорец

    Коментиран от #14

    22:15 26.09.2025

  • 7 Дарвин

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Синьоооо ,":

    Защо не триеме ръчичките на СОП

    22:18 26.09.2025

  • 9 1914

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "КУРЗАЛЕСКИ":

    Морковче ли си сложи в устичката или синьо....кадифе

    22:19 26.09.2025

  • 10 да да

    15 0 Отговор
    вратарчето-пак се пльосна в шпиц позиция.....

    22:21 26.09.2025

  • 11 Наско

    3 0 Отговор
    Чакам Ви всички Анти там от където сте излезли....с нетърпение и възбуда!

    22:22 26.09.2025

  • 12 Левски

    10 2 Отговор
    Днеска трябваше поне равен да направим.Така шампиони няма как да станем.Дано си вземат поука защото нивата е дълга.

    Коментиран от #15

    22:22 26.09.2025

  • 13 Мим

    18 0 Отговор
    Истината ни е,че са с прехвалена защита.А се вижда,че правят детински грешки с връщания на вратарчето.Веднъж стромна за вода ,два пъти на третия се чупи.В нападение също са гола вода.Прехвалена работа...

    22:26 26.09.2025

  • 14 КУРЗАЛЕСКИ

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "1914":

    Какво изтриваш , бе ?! Чорбар съм ..

    22:39 26.09.2025

  • 15 Леефски ,

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Левски":

    Щампион ... Голем смех .. 🤭😁

    22:41 26.09.2025

  • 16 Агнешка главичка

    7 0 Отговор
    "Големият"вратар Вуцов е натежал, муден, неориентипан, слаб вратар.

    22:41 26.09.2025

  • 17 Пейзанов

    8 0 Отговор
    Слаби са подуенци. Грозен футбол, селски

    22:43 26.09.2025

  • 21 Овча глава

    4 0 Отговор
    И бащата на Светославчо бе на мача, да го окуражи.Да не получи още голове.

    23:00 26.09.2025

  • 22 КУРЗАЛЕСКИ

    2 0 Отговор
    Дайте им ТИТЛИЩЕТО , бе ...

    23:05 26.09.2025

  • 23 иван костов

    0 0 Отговор
    Интересно, защо класирането е написано на негърски език, а не на български?

    23:24 26.09.2025

