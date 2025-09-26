Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски в Първа лига

В мач от 10-ия кръг на Първа лига, Левски претърпя първото си поражение за сезона, отстъпвайки с 0:1 на Локомотив Пловдив, на стадиона в парк "Лаута".
Триумфът на "смърфовете" бележи тяхната пета победа за сезона, което ги изстреля на трето място в класирането, непосредствено зад Левски, но с изигран мач повече.
Единственият и решаващ гол в срещата бе дело на Хуан Переа, който в 33-ата минута се възползва от две грешки на бразилския защитник на "сините", Майкон.
Въпреки че Локомотив имаше няколко златни шанса да увеличи преднината си през втората част, те не успяха да ги реализират. От своя страна, играчите на Хулио Веласкес доминираха в игрово отношение, но така и не намериха пътя към мрежата на домакините. Въпреки множеството създадени възможности, "сините" не успяха да материализират усилията си в голове.
Тази загуба е горчиво напомняне за Левски, че всяка грешка може да бъде фатална в борбата за челните позиции.
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - ЛЕВСКИ 1:0
1:0 Хуан Переа 33
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: 1. Боян Милосавлйевич – 2. Адриан Кова, 5. Тодор Павлов, 23. Мартин Русков, 21. Енцо Еспиноса – 22. Ивайло Иванов, 12. Ефе Али – 39. Парвиз Умарбаев (88 - 13. Лукас Риан), 99. Жулиен Лами, 94. Каталин Иту (88 - 10. Франсиско Политино) – 9. Хуан Переа (75 - 11. Петър Андреев)
Старши треньор: Душан Косич
ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов – 71. Оливер Камдем (74 - 21. Алдаир), 4. Кристиан Макун, 50. Кристиан Димитров, 3. Майкон – 18. Гашпер Търдин (81 - 37. Рилдо), 70. Георги Костадинов (64 - 47. Акрам Бурас) – 88. Марин Петков-к (64 - 22. Мазир Сула), 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов (74 - 95. Карл Фабиен) – 12. Мустафа Сангаре
Старши треньор: Хулио Веласкес
Standings provided by Sofascore
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КУРЗАЛЕСКИ
Коментиран от #5, #8, #9
22:11 26.09.2025
2 Лост
Коментиран от #6
22:12 26.09.2025
3 Синьоооо ,
Коментиран от #7
22:14 26.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 1914
До коментар #1 от "КУРЗАЛЕСКИ":Изтривам те или си фен на ЛайНогорец
Коментиран от #14
22:15 26.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дарвин
До коментар #3 от "Синьоооо ,":Защо не триеме ръчичките на СОП
22:18 26.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 1914
До коментар #1 от "КУРЗАЛЕСКИ":Морковче ли си сложи в устичката или синьо....кадифе
22:19 26.09.2025
10 да да
22:21 26.09.2025
11 Наско
22:22 26.09.2025
12 Левски
Коментиран от #15
22:22 26.09.2025
13 Мим
22:26 26.09.2025
14 КУРЗАЛЕСКИ
До коментар #5 от "1914":Какво изтриваш , бе ?! Чорбар съм ..
22:39 26.09.2025
15 Леефски ,
До коментар #12 от "Левски":Щампион ... Голем смех .. 🤭😁
22:41 26.09.2025
16 Агнешка главичка
22:41 26.09.2025
17 Пейзанов
22:43 26.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Овча глава
23:00 26.09.2025
22 КУРЗАЛЕСКИ
23:05 26.09.2025
23 иван костов
23:24 26.09.2025