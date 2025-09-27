Каталунското дерби между Жирона и Еспаньол не донесе емоции и голове

В седмия кръг на испанската Ла Лига футболният свят стана свидетел на каталунско дерби, което едва ли ще остане в историята с драматични моменти или зрелищни попадения. На стадион "Мунисипал де Монтиливи" в Жирона местният тим и гостите от Еспаньол завършиха при нулево равенство – 0:0, оставяйки феновете с усещането за пропусната възможност за футболен празник.

Още от първия съдийски сигнал двата отбора демонстрираха предпазлива игра, като основният акцент бе върху тактическата дисциплина, а не върху атакуващите действия. Въпреки няколко разменени положения и опити за пробив, нито една от двете врати не бе сериозно застрашена през първата част.

След почивката картината на терена не се промени особено. В 52-ата минута Владислав Ванат от Жирона отправи удар, но топката попадна право в ръцете на стража на Еспаньол, което се оказа и най-запомнящият се момент от второто полувреме.

В крайна сметка, двубоят приключи без голове и без особени емоции, а точката, която двата тима си поделиха, имаше различно значение за тях.

Жирона успя да се измъкне от последното място във временното класиране и вече заема 19-та позиция с актив от 3 точки. Еспаньол, от своя страна, запази мястото си в челната четворка с 12 точки.