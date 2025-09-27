Новини
Григор Димитров и Ейса Гонсалес блестят на Седмицата на модата в Милано - СНИМКИ

27 Септември, 2025 12:16

  • тенис -
  • звезда -
  • григор димитров -
  • актриса -
  • ейса гонсалес -
  • модните среди-
  • събития-
  • седмицата на модата в милано

Двойката не пропусна да се наслади на изисканото ревю

Григор Димитров и Ейса Гонсалес блестят на Седмицата на модата в Милано - СНИМКИ - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българската тенис звезда Григор Димитров и очарователната мексиканска актриса Ейса Гонсалес привлякоха вниманието на модните среди, след като се появиха заедно на едно от най-очакваните събития в света на стила – Седмицата на модата в Милано.

Двойката не пропусна да се наслади на изисканото ревю, което събра елита на модната индустрия в италианската столица на модата. Ейса Гонсалес, известна с ролите си в холивудски продукции, сподели вълнуващи снимки от незабравимия ден в социалните мрежи. На кадрите двамата изглеждат повече от щастливи, докато се наслаждават на бляскавата атмосфера и последните тенденции от световните дизайнери.

Феновете на звездната двойка не скриха възторга си и заляха профила на актрисата с комплименти и сърдечни пожелания.

Присъствието на Григор и Ейса на модното събитие не остана незабелязано и от световните медии, които отбелязаха стилния им външен вид и хармонията помежду им. Двамата се превърнаха в истински акцент на вечерта, демонстрирайки не само моден усет, но и силна връзка.

С появата си на Седмицата на модата в Милано, Григор Димитров и Ейса Гонсалес за пореден път доказаха, че са сред най-обсъжданите и стилни двойки на световната сцена.



Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    7 3 Отговор
    Крайно време е да ти ударим тъпанья в Аскуу.

    12:19 27.09.2025

  • 2 Любопитен

    4 3 Отговор
    Нашия дали я е плющял вече? Дали му прай хубави фирки? Катерицата плешива ли и е?

    12:36 27.09.2025

  • 3 Едмон Дантес

    4 0 Отговор
    Хаха, ако си беше останал едно обикновено, бедно момче от Хасково,работещо като механик например,тази щеше ли да го обича? Парите винаги имат роля..

    Коментиран от #5

    12:48 27.09.2025

  • 4 Жечка

    2 0 Отговор
    Мда-а,те спасиха седмицата на Милано.Без тях щеше да е мъртвило.

    12:52 27.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Милано

    1 0 Отговор
    Всеки може да поръча фотограф и момиче за снимки.Стига сте ни мислели за баламурници.

    12:57 27.09.2025

