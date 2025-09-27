Григор Димитров и Ейса Гонсалес блестят на Седмицата на модата в Милано - СНИМКИ

Българската тенис звезда Григор Димитров и очарователната мексиканска актриса Ейса Гонсалес привлякоха вниманието на модните среди, след като се появиха заедно на едно от най-очакваните събития в света на стила – Седмицата на модата в Милано.
Двойката не пропусна да се наслади на изисканото ревю, което събра елита на модната индустрия в италианската столица на модата. Ейса Гонсалес, известна с ролите си в холивудски продукции, сподели вълнуващи снимки от незабравимия ден в социалните мрежи. На кадрите двамата изглеждат повече от щастливи, докато се наслаждават на бляскавата атмосфера и последните тенденции от световните дизайнери.
Феновете на звездната двойка не скриха възторга си и заляха профила на актрисата с комплименти и сърдечни пожелания.
Присъствието на Григор и Ейса на модното събитие не остана незабелязано и от световните медии, които отбелязаха стилния им външен вид и хармонията помежду им. Двамата се превърнаха в истински акцент на вечерта, демонстрирайки не само моден усет, но и силна връзка.
С появата си на Седмицата на модата в Милано, Григор Димитров и Ейса Гонсалес за пореден път доказаха, че са сред най-обсъжданите и стилни двойки на световната сцена.
