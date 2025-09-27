Новини
Франческо Баная триумфира безапелационно в спринта на MotoGP в Япония

Франческо Баная триумфира безапелационно в спринта на MotoGP в Япония

27 Септември, 2025 14:45 320 0

Марк Маркес финишира втори

Франческо Баная триумфира безапелационно в спринта на MotoGP в Япония - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианската звезда на „Дукати Леново“ Франческо Баная категорично надделя над конкурентите си в спринтовото състезание от уикенда за Гран при на Япония в MotoGP.

На пистата Мотеги, Баная стартира от полпозишън и още в първите метри показа, че няма намерение да отстъпва лидерството си. Със светкавична реакция на старта и хладнокръвно каране, Баная бързо се откъсна напред, оставяйки съперниците си да се борят за второто място.

В крайна сметка, шесткратният световен шампион Марк Маркес, също с мотоциклет на „Дукати Леново“, финишира втори, изоставайки на 1.842 секунди зад победителя.

Този резултат затвърждава позицията на Маркес в генералното класиране, където той вече разполага с внушителните 521 точки. Ако продължи с това темпо, испанецът има реален шанс да си осигури титлата още в предстоящото основно състезание на японската писта.


