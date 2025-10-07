Новини
Марк Маркес пропуска Гран при на Австралия и Малайзия заради нова травма

Марк Маркес пропуска Гран при на Австралия и Малайзия заради нова травма

7 Октомври, 2025 12:54

„Разочарован съм, но здравето ми е на първо място“, написа шампионът в социалните мрежи

Марк Маркес пропуска Гран при на Австралия и Малайзия заради нова травма - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Светът на MotoGP остава без своя актуален шампион в следващите две надпревари! Марк Маркес, който наскоро триумфира с титлата за сезон 2025, ще пропусне стартовете в Австралия и Малайзия поради сериозна контузия на дясното рамо. Новината бе официално потвърдена от екипа на „Дукати“, както и от самия испански ас.

Драмата се разигра по време на Гран при на Индонезия, където 32-годишният Маркес стана жертва на тежък инцидент. След сблъсък с Марко Мезеки от „Априлия“, моторът на Маркес бе ударен отзад, което доведе до зрелищно падане и няколко преобръщания в чакъла край трасето. Шампионът изпита видима болка, дълго остана приведен до пистата и напусна състезанието, придържайки нараненото си рамо.

Последвалите медицински прегледи в Мадрид разкриха фрактура в основата на коракоидния израстък, както и увреждане на връзките на дясното рамо. За съжаление, това е същата ръка, която Маркес счупи през 2020 година на пистата в Херес – травма, която тогава го извади от играта за месеци и наложи няколко хирургични интервенции.

„Разочарован съм, но здравето ми е на първо място. Ще работя усилено, за да се върна по-силен“, сподели Маркес в социалните мрежи, благодарейки на феновете за подкрепата.


