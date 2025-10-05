Марк Маркес с нова травма на ключицата след инцидент в Индонезия

Испанската звезда на MotoGP и пилот на "Дукати" Марк Маркес отново се сблъска с неприятности, след като получи контузия на дясната ключица по време на Гран при на Индонезия.

Официална информация от отбора потвърди, че след тежкия сблъсък с Марко Бедзеки още в първите метри на надпреварата, Маркес е напуснал трасето с превързана ръка и подозрения за фрактура. Състезанието за испанеца приключи преждевременно, а медицинският екип на "Дукати" веднага се зае с първоначалните прегледи.

"Вследствие на инцидента по време на Гран при на Индонезия, Марк Маркес е получил травма на дясната ключица," гласи официалното съобщение на тима.

"Тази вечер той ще отпътува за Мадрид, където ще премине през допълнителни медицински изследвания, за да се определи най-подходящото лечение."

Любопитен детайл е, че пострадалото рамо е същото, което Маркес счупи през 2020 година на пистата в Херес – травма, която го извади от състезателната сцена за дълъг период и наложи няколко хирургични интервенции.

Не само Маркес пострада при този инцидент – от "Априля" също потвърдиха, че Марко Бедзеки ще бъде транспортиран в болница за обстойни медицински прегледи, за да се изключат по-сериозни наранявания.