Карлос Сайнц: Марк Маркес е Сена на MotoGP

9 Октомври, 2025 21:02 513 0

Времето ще покаже дали испанецът ще се превърне в легенда

Карлос Сайнц: Марк Маркес е Сена на MotoGP - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуващо сравнение – пилотът от Формула 1 Карлос Сайнц оприличи новия световен шампион в MotoGP Марк Маркес на иконата Айртон Сена. В интервю за испанското издание El Pais, Сайнц не скри възхищението си от сънародника си, като го нарече „Айртон Сена на MotoGP“ и подчерта, че мащабът на постиженията му тепърва ще бъде осъзнат.

„Вече поздравих Марк за феноменалния сезон. Той заслужава огромно признание – не само че се завърна на върха, но и вдъхна нов живот на кариерата си“, сподели Сайнц.

„Маркес е като Сена за света на мотоциклетизма. Това се случва пред очите ни, но сякаш още не го осъзнаваме напълно. Сигурен съм, че когато Марк се оттегли, ще го помним като човека, който направи за MotoGP това, което Сена направи за Формула 1“.

Айртон Сена, трикратен световен шампион, остава завинаги в историята на Формула 1 като един от най-великите пилоти, редом до легенди като Люис Хамилтън и Михаел Шумахер.

Сега Марк Маркес уверено върви по стъпките на тези титани, след като тази година завоюва седмата си световна титла в MotoGP. Испанецът триумфира в 11 състезания през сезона – първия му като заводски пилот на Ducati, след като предишните шест титли спечели с Honda, последната от които преди шест години.

Маркес не само се завърна на върха след трудни сезони, но и доказа, че е истински феномен на две колела. Сравнението със Сена не е случайно – и двамата са символи на страст, талант и непримирим дух, които вдъхновяват поколения фенове. Без съмнение, Марк Маркес вече се нарежда сред най-големите имена в историята на моторните спортове, а думите на Карлос Сайнц само подчертават значимостта на неговите успехи.


