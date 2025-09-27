Новини
Цветана Пиронкова се отдаде на заслужена почивка на луксозния остров Миконос

Цветана Пиронкова се отдаде на заслужена почивка на луксозния остров Миконос

27 Септември, 2025 15:44 701 3

  • цветана пиронкова-
  • релаксира -
  • гръцки острови-
  • миконос-
  • лято-
  • морския бриз-
  • снимки-
  • фотоси

В социалните мрежи тя сподели поредица от впечатляващи снимки

Цветана Пиронкова се отдаде на заслужена почивка на луксозния остров Миконос - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Цветана Пиронкова реши да си подари незабравимо изживяване, като избра да релаксира на един от най-елитните гръцки острови – Миконос. Макар календарното лято вече да е зад гърба ни, чаровната пловдивчанка не пропусна възможността да се наслади на слънчевите лъчи и морския бриз в този райски кът.

В социалните мрежи Пиронкова сподели поредица от впечатляващи снимки, които разкриват нейната радост и удовлетворение от първото ѝ посещение на Миконос. На фотосите се вижда как бившата спортистка се наслаждава на кристалночистите води, живописните улички и неповторимата атмосфера на острова, който е предпочитана дестинация за световния елит.

„За първи път съм тук и съм очарована!“, написа Цвети към един от кадрите, с което ясно показа, че изборът ѝ е бил повече от успешен.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Браво.Има кинти,глези се.

    Коментиран от #2

    15:49 27.09.2025

  • 2 Тренер

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Отново е продала някой мач през брат си.

    15:56 27.09.2025

  • 3 гръндж

    1 0 Отговор
    Да ни е жива и здрава момата!

    16:00 27.09.2025

