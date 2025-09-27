Цветана Пиронкова се отдаде на заслужена почивка на луксозния остров Миконос

Цветана Пиронкова реши да си подари незабравимо изживяване, като избра да релаксира на един от най-елитните гръцки острови – Миконос. Макар календарното лято вече да е зад гърба ни, чаровната пловдивчанка не пропусна възможността да се наслади на слънчевите лъчи и морския бриз в този райски кът.

В социалните мрежи Пиронкова сподели поредица от впечатляващи снимки, които разкриват нейната радост и удовлетворение от първото ѝ посещение на Миконос. На фотосите се вижда как бившата спортистка се наслаждава на кристалночистите води, живописните улички и неповторимата атмосфера на острова, който е предпочитана дестинация за световния елит.

„За първи път съм тук и съм очарована!“, написа Цвети към един от кадрите, с което ясно показа, че изборът ѝ е бил повече от успешен.