Тервел Пулев участва в мащабна възстановка по случай 140 години от Сръбско-българската война - СНИМКИ

Тервел Пулев участва в мащабна възстановка по случай 140 години от Сръбско-българската война - СНИМКИ

17 Ноември, 2025 06:19 548 2

Боксьорът е члена на Национално дружество „Традиция“

Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Европейският шампион по бокс в полутежка категория Тервел Пулев се включи във възстановката на битката при Сливница от Сръбско-българската война през 1885 г.

Събитието бе организирано от Национално дружество „Традиция“, Министерство на Отбраната и Община Сливница и се проведе тази неделя – 16 ноември на възвишението „Мека црев”, което се намира на военен полигон „Сливница” – разположен между едноименния град и съседния Драгоман, където са се водили реалните бойни действия преди 140 години.

За Пулев това не е първо участие в подобен род събития. Боксьорът, който е член на Национално дружество „Традиция“, взе участие във въстановката и през 2018-а година.

Ето какво написа Тервел Пулев след възстановката в своя Фейсбук профил:

„140 години от победата при Сливница в Сръбско-българската война!

Днес се състоя една от най-мащабните военно-исторически възстановки в България, организирана от Национално дружество „Традиция“ с подкрепата на Министерството на отбраната, Сухопътни войски и Община Сливница.

За моя вече не малък опит в подобни възстановки, това е определено най- голямата и най организираната, в която взимам участие. Събитието пресъздаде великото сражение при Сливница и поднесе почит към героизма на българските войници, водени от своите славни капитани.

Много добре беше подбрано мястото на възстановката – в близост до мемориала на капитан Маринов, който загива при атаката на височините „Три уши“. Със своята храброст и героична саможертва, той остава в историята като истински герой на България.

Капитан Маринов е награден посмъртно с орден „За храброст“ IV степен за своето отличие в боевете на 6 и 7 ноември 1885 г., а трагично умира на 18 декември същата година от раните си.

Възстановката сравнително много се доближаваше до събитията случили се преди 140 год. Днес пристигнаха хора, които са тръгнали пеш преди 3-4 дни от центъра на Харманли за да извървят пътя на Харманлийската дивизия, който реално извървяват, през 1885 г в опит да се присъединят към бойните действия срещу сръбския враг, нахлуващ на българска територия.

Аз лично се радвам, като малко дете и се включвам в подобни исторически възстановки с голямо желание.

С гордост се прекланям пред паметта на тези, които са дали живота си за Родината!”

Повече от четиристотин участници – доброволци, военнослужещи и курсанти пресъздадоха Сливнишката битка и боевете при Драгоман, Три уши и Мека црев през 𝟏𝟖𝟖𝟓 година.

Бойните действия бяха пресъздадени на фронт от няколкостотин метра.

Стотици зрители проследиха мащабната военноисторическа възстановка.

  • 1 не бива така

    сърбите и ние сме братя славяни и е същото време братя православни християни,те винаги са ни обичали както са ни обичали и братята ни славяни руснаците

    06:26 17.11.2025

