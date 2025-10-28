Новини
Левски представи новия клубен автобус - СНИМКИ + ВИДЕО

28 Октомври, 2025 14:08 1 130 4

Возилото е марка Setra

Левски представи новия клубен автобус - СНИМКИ + ВИДЕО - 1
Снимка: ПФК Левски
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес ПФК „Левски“ представи новия си клубен автобус Setra S 517 HD, доставен и конфигуриран специално за нуждите на първия отбор от Силвър Стар – генералният дистрибутор на Daimler Buses за България.

Автобусът е с дължина 14 метра и разполага с 35 места в конфигурация 2+1 със седалки Ambassador – най-високият клас при Setra. Интериорът е изцяло в синята идентичност на клуба, с равен под, брандирани подглавници и пълен комплект удобства: тоалетна, аудио-видео система, двузонов климатик, USB порт за всеки пътник и бордов токопреобразувател 230V / 2300W.

Левски представи новия клубен автобус - СНИМКИ + ВИДЕО
Снимка: ПФК Левски

Новият клубен автобус е оборудван с водещи системи за безопасност: Active Brake Assist (ABA), асистент за поддържане на лента, асистент за умора на водача, радарен асистент при завой, както и автоматична пожароизвестителна и пожарогасителна система. Допълнително LED фарове с интелигентно управление и висока степен затъмнение на стъклата гарантират видимост и уединение при пътуване на отбора у нас и в чужбина.

Левски представи новия клубен автобус - СНИМКИ + ВИДЕО
Снимка: ПФК Левски

Моделът е с двигател Euro VI E – най-високият екологичен стандарт, осигуряващ минимално отделяне на вредни емисии и мощност 476 к.с., автоматизирана трансмисия и система за следене на налягането в гумите – комбинация, която осигурява плавно, безопасно и ефективно придвижване на отбора.

“Това е дългоочаквано подобрение от всички ни. Горди сме, че работим с една от най-добрите компании в сегмента и заедно избрахме модел, който покрива най-високите стандарти за комфорт, сигурност и представителност. Благодарим на „Силвър Стар“ за професионализма и партньорството”, заяви изпълнителният директор на ПФК “Левски” Даниел Боримиров.

Левски представи новия клубен автобус - СНИМКИ + ВИДЕО
Снимка: ПФК Левски


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
  • 1 Трол

    3 4 Отговор
    Напълно са готови са шампионската титла напролет.

    14:18 28.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Буко Баламата

    11 1 Отговор
    Тия платиха, ли си дълговете към НАП, ча автобус купуват?

    14:28 28.10.2025

  • 4 Наско

    4 1 Отговор
    Вече съм 100% сигурен че НЯМА да станат шампиони..🙈

    14:41 28.10.2025

