Чехкиня спря победната серия на Елизара Янева

27 Септември, 2025 21:36 442 0

18-годишната българка отстъпи от седмата в схемата Лаура Самсон в Пазарджик

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елизара Янева отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис от ITF на клей за жени в Пазарджик „Goto Diamonds Cup". Надпреварата се провежда при перфектна организация и условия на базата на ТК „Фаворит" и е с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната Янева отстъпи с 2:6, 4:6 от седмата в схемата Лаура Самсон (Чехия). Срещата продължи 94 минути. Преди този мач Янева постигна осем победни победи при само един загубен сет, като предната седмица триумфира с титлата на друг турнир в Пазарджик от същия ранг.


Българката изостана с 0:2 в първия сет срещу Самсон, успя да изравни при 2:2, но загуби следващите четири гейма за 2:6. Янева поведе с 3:0 във втората част, но допусна обрат за 4:5. При този резултат Елизара имаше четири възможности за връщане на пробива, отрази два мачбола, но в крайна сметка отстъпи с 4:6.


Благодарение на страхотното си представяне Елизара Янева ще запише ново рекордно класиране в световната ранглиста за жени.


