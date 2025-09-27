Манчестър Сити разгроми Бърнли след два куриозни автогола

Манчестър Сити разби Бърнли с категоричното 5:1 в мач от шестия кръг на английската Висша лига. Двубоят ще се помни дълго, най-вече заради нещастния герой на гостите – Максим Естев, който си отбеляза цели два автогола.

Още в 12-ата минута френският защитник на Бърнли неволно насочи топката в собствената си врата, давайки ранен аванс на „гражданите“. Въпреки това, момчетата на Винсент Компани не се предадоха и в 38-ата минута Джейдън Антъни възстанови равенството след прецизна асистенция от Куилиндши Хартман.

След почивката Манчестър Сити натисна газта докрай. В 61-ата минута португалският халф Матеуш Нунеш реализира втори гол за домакините, подпомогнат от звездата Ерлинг Холанд. Само четири минути по-късно Максим Естев отново се оказа в центъра на вниманието, след като за втори път прати топката в собствената си мрежа – 3:1 за Сити.

В заключителните минути Ерлинг Холанд затвърди доминацията на своя тим, отбелязвайки два бързи гола – първо в 90-ата, а след това и в добавеното време, с което оформи крайното 5:1.

Този успех е 14-и пореден за възпитаниците на Пеп Гуардиола във всички турнири. Манчестър Сити вече заема пето място във временното класиране с 10 точки, докато Бърнли остава на 17-а позиция с едва 4 пункта.