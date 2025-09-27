Лийдс изпусна победата срещу Борнемут без участието на Илия Груев

Вълнуващ сблъсък на „Еланд Роуд“ завърши без победител, след като Лийдс и Борнемут си поделиха точките при резултат 2:2 в двубой от шестия кръг на английската Висша лига. Срещата предложи истинска драма и обрати, но българският национал Илия Груев-младши остана на резервната скамейка и не се появи в игра за домакините.

Гостите от Борнемут първи намериха път към мрежата – в 26-ата минута Антоан Семеньо се възползва от неразбирателство в защитата на Лийдс и откри резултата.

Радостта на „черешките“ обаче не трая дълго – само 11 минути по-късно Джо Родон възстанови равенството с прецизен удар, който върна интригата в мача.

След почивката Лийдс излезе напред благодарение на Шон Лонгстаф, който в 54-ата минута реализира за 2:1 и накара феновете на домакините да мечтаят за пълен обрат.

В самия край на срещата обаче резервата на Борнемут Ели Жуниор Крупи се превърна в герой за своя тим, като в добавеното време оформи крайното 2:2.

След този равностоен двубой, възпитаниците на Даниел Фарке заемат 11-о място във временното класиране с актив от 8 точки. Борнемут, воден от Андони Ираола, се изкачи на втора позиция с 11 точки.