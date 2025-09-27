Новини
Спорт »
Волейбол »
Вижте еуфорията на филипинските фенове към българските волейболисти на световното първенство - ВИДЕО

Вижте еуфорията на филипинските фенове към българските волейболисти на световното първенство - ВИДЕО

27 Септември, 2025 23:17 905 10

  • българия -
  • финал-
  • световното първенство по волейбол-
  • филипините-
  • купа -
  • лъвовете -
  • италия-
  • истерия-
  • еуфория-
  • фенове-
  • спорт

Родните "лъвове" се радват на истеричен интерес

Вижте еуфорията на филипинските фенове към българските волейболисти на световното първенство - ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

България се класира на финала на Световното първенство по волейбол, което се провежда във Филипините. В спор за шампионската купа "лъвовете" ще се изправят срещу коравия тим на Италия.

Националите ни вече постигнаха много на първенството, постигайки впечатляващи успехи.

Тези успехи и качествата и волята, която притежават и демонстрират българските състезатели предизвика заслужен интерес от местните фенове. Тълпите след победите на родните таланти са внушителни, а еуфорията и истерията придоби значителни нива.

Ето часто от емоционалните моменти на националите ни с феновете им:

@heyallidocs Post game things! In Video: Fans cheering as they await the players from Team Bulgaria to exit the venue after their 3-2 win against Team USA at the World Championships Quarterfinals #MWCH #Volleyball #Bulgaria ♬ original sound - Aiah 🐻

@onesportsphl

‘KINIKINDATAN NIYA ‘KO KANINA’ 😉 After Bulgaria’s win over Chile, Filipino fans got the chance to share special moments with setter Moni Nikolov in the fan zone at the 2025 FIVB Men’s World Championship. | via LJ Abadinas/One Sports #OSOnTheSpot #MWCH2025 #Philippines2025

♬ original sound - OneSportsPHL

@melodie_dm Quarter Final 🇧🇬BULGARIA BEATS 🇺🇸USA 3-2 Volleyball Men’s Championship For real, my heart is still PUMPING!I got to go to the Volleyball Men's World Championship in the Philippines 2025 today and saw one of the greatest upsets! I was there, loud and proud, chanting for Bulgaria against the powerhouse teams, USA! And OMG, BULGARIA WON! Not a win, but a straight-sets 3-2 to win over the USA today! A MASSIVE, record-breaking moment for the Bulgarian Lions! 🇧🇬 I'm a Filipina, and I could feel that electricity in the arena, and I just couldn't help yelling my loudest cheer: "BULGARI YUNATSI!" (Bulgarian Heroes!) The exhilaration of yelling that and witnessing the team overcome such a formidable foe? Priceless! It was raw, unadulterated kilig combined with strong pride. We made the Mall of Asia Arena totally SHAKE! 👏😅 What a game, what an ambiance, what a day! That's why we adore volleyball! GIGANTIC congratulations to Bulgaria team! Thank you for providing us a historical memory here in the Philippines! 🇵🇭 What was the most favourite moment of the game for you? Let me know! #volleyballmen #volleyballworldchampionship2025 #Bulgaria #USA ♬ The Winner Is... Version - DeVotchKa

@badrol_24 layag na naman sila HAHAHAHAHAHAHA grabe talaga sa pagcheer mo kay nikolav HAHAHAHAHAHA sana macheer mo naman si moni sa next game goodluck ate bels! @bella 🦋 @mnikolow1 #fivbmensworldchampionship #bellabelen #simeonnikolov #volleyball #fyp ♬ Love Story (Taylor’s Version) - Taylor Swift

@heyallidocs Another crowd favorite, Simeon Nikolov of Team Bulgaria greets fans after securing their spot for the Round of 16 of the World Championships #MWCH #Volleyball #SimeonNikolov ♬ original sound - Aiah 🐻

@onesportsphl NA PARA BANG SUPPORTIVE GIRLFRIEND 'YAN SHA 🥰❤️ Alas Pilipinas’ Bella Belen is all smiles cheering on Bulgaria’s Moni Nikolov, especially after that stunning win over Team USA in the 2025 FIVB Men’s World Championship quarterfinals! | via Jamie Velasco/One Sports #OSTimeout #MWCH2025 #Philippines2025 #AlasPilipinas #SportsonTiktok ♬ original sound - OneSportsPHL

@mjp_volleyball1 crazy sport #moninikolov #mensvolleyball #bulgaria #fyp #viral ♬ ketamine - opium


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Куцото Добиче

    6 3 Отговор
    ПП ДБ организират протест пред спортното министерство с искане на оставката на волейболния национален треньор и отнемане на правата на всички волейболисти, позволили си така мерзко да бият партньорския отбор на USA. Да извадим отбора преди да сме обидили и италианците!

    Коментиран от #9

    23:32 27.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хмм

    3 1 Отговор
    и без татуировки

    23:34 27.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Даа

    2 0 Отговор
    Браво на момчетата

    23:46 27.09.2025

  • 8 СТАМАТ

    0 0 Отговор
    Големи спортисти и достойни Българи!
    Чакаме ги със златните медали утре!
    Цяла БЪЛГАРИЯ ще бъде в Манила.
    БЪЛГАРИ - ЮНАЦИ!

    23:51 27.09.2025

  • 9 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Куцото Добиче":

    Само срещу рaша и нейни пионки у нас може да има протести, никога срещу българи!

    23:51 27.09.2025

  • 10 Анонимен канадски гражданин от София:

    1 1 Отговор
    Идва ми са напия, си разкъсам ризата, са маана от тоя живот! Са маааана от тоя живот! Да бият сащ!!!!! УЖАС !

    23:54 27.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ