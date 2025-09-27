Вижте еуфорията на филипинските фенове към българските волейболисти на световното първенство - ВИДЕО

България се класира на финала на Световното първенство по волейбол, което се провежда във Филипините. В спор за шампионската купа "лъвовете" ще се изправят срещу коравия тим на Италия.
Националите ни вече постигнаха много на първенството, постигайки впечатляващи успехи.
Тези успехи и качествата и волята, която притежават и демонстрират българските състезатели предизвика заслужен интерес от местните фенове. Тълпите след победите на родните таланти са внушителни, а еуфорията и истерията придоби значителни нива.
Ето часто от емоционалните моменти на националите ни с феновете им:
@heyallidocs Post game things! In Video: Fans cheering as they await the players from Team Bulgaria to exit the venue after their 3-2 win against Team USA at the World Championships Quarterfinals #MWCH #Volleyball #Bulgaria ♬ original sound - Aiah 🐻
@onesportsphl
‘KINIKINDATAN NIYA ‘KO KANINA’ 😉 After Bulgaria’s win over Chile, Filipino fans got the chance to share special moments with setter Moni Nikolov in the fan zone at the 2025 FIVB Men’s World Championship. | via LJ Abadinas/One Sports #OSOnTheSpot #MWCH2025 #Philippines2025♬ original sound - OneSportsPHL
@melodie_dm Quarter Final 🇧🇬BULGARIA BEATS 🇺🇸USA 3-2 Volleyball Men’s Championship For real, my heart is still PUMPING!I got to go to the Volleyball Men's World Championship in the Philippines 2025 today and saw one of the greatest upsets! I was there, loud and proud, chanting for Bulgaria against the powerhouse teams, USA! And OMG, BULGARIA WON! Not a win, but a straight-sets 3-2 to win over the USA today! A MASSIVE, record-breaking moment for the Bulgarian Lions! 🇧🇬 I'm a Filipina, and I could feel that electricity in the arena, and I just couldn't help yelling my loudest cheer: "BULGARI YUNATSI!" (Bulgarian Heroes!) The exhilaration of yelling that and witnessing the team overcome such a formidable foe? Priceless! It was raw, unadulterated kilig combined with strong pride. We made the Mall of Asia Arena totally SHAKE! 👏😅 What a game, what an ambiance, what a day! That's why we adore volleyball! GIGANTIC congratulations to Bulgaria team! Thank you for providing us a historical memory here in the Philippines! 🇵🇭 What was the most favourite moment of the game for you? Let me know! #volleyballmen #volleyballworldchampionship2025 #Bulgaria #USA ♬ The Winner Is... Version - DeVotchKa
@badrol_24 layag na naman sila HAHAHAHAHAHAHA grabe talaga sa pagcheer mo kay nikolav HAHAHAHAHAHA sana macheer mo naman si moni sa next game goodluck ate bels! @bella 🦋 @mnikolow1 #fivbmensworldchampionship #bellabelen #simeonnikolov #volleyball #fyp ♬ Love Story (Taylor’s Version) - Taylor Swift
@heyallidocs Another crowd favorite, Simeon Nikolov of Team Bulgaria greets fans after securing their spot for the Round of 16 of the World Championships #MWCH #Volleyball #SimeonNikolov ♬ original sound - Aiah 🐻
@onesportsphl NA PARA BANG SUPPORTIVE GIRLFRIEND 'YAN SHA 🥰❤️ Alas Pilipinas’ Bella Belen is all smiles cheering on Bulgaria’s Moni Nikolov, especially after that stunning win over Team USA in the 2025 FIVB Men’s World Championship quarterfinals! | via Jamie Velasco/One Sports #OSTimeout #MWCH2025 #Philippines2025 #AlasPilipinas #SportsonTiktok ♬ original sound - OneSportsPHL
@mjp_volleyball1 crazy sport #moninikolov #mensvolleyball #bulgaria #fyp #viral ♬ ketamine - opium
2 Куцото Добиче
Коментиран от #9
23:32 27.09.2025
5 Хмм
23:34 27.09.2025
7 Даа
23:46 27.09.2025
8 СТАМАТ
Чакаме ги със златните медали утре!
Цяла БЪЛГАРИЯ ще бъде в Манила.
БЪЛГАРИ - ЮНАЦИ!
23:51 27.09.2025
9 Хм...
До коментар #2 от "Куцото Добиче":Само срещу рaша и нейни пионки у нас може да има протести, никога срещу българи!
23:51 27.09.2025
10 Анонимен канадски гражданин от София:
23:54 27.09.2025