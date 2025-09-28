Славия ще опита да се отлепи от дъното при гостуването си на Спартак Варна

Неделният футболен ден в Първа лига стартира с мача между Спартак Варна и Славия. Срещата на стадион „Спартак“ в морската столица е с начален час 15:00, а главен съдия ще бъде Георги Кабаков, подпомаган от Мариян Гребенчарски на ВАР.

Домакините влизат в двубоя в приповдигнато настроение след две поредни победи – убедителното 3:0 срещу Арда и успеха с 2:1 като гост на Монтана. Тези резултати изкачиха „соколите“ на девето място във временното класиране с актив от 10 точки. При нов триумф варненци могат да се доближат до местата в Топ 6.

Славия се намира в доста по-трудна ситуация. Тимът на Златомир Загорчич има само една победа от началото на сезона – срещу Арда – и с актив от 6 точки заема последното 16-о място. „Белите“ са и сред отборите с най-колеблива защита, след като вече са допуснали 16 попадения. В последния кръг столичани завършиха 0:0 с Берое, но напрежението между фенове и ръководство продължава да се усеща около отбора.

Историята също не е на страната на Спартак. Варненци не са печелили срещу Славия в елита вече 16 години, а през миналия сезон „белите“ постигнаха две победи с идентичен резултат 3:1.

Билетите за двубоя са с цена 15 лева и 30 лева за ВИП сектора. Ученици до 18 години влизат безплатно, а пенсионери - 5 лева. Пропуските ще се продават на касите на стадиона.