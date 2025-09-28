Тодор Симов дебютира начело на Ботев Враца в мача срещу Арда

В среща от 10-ия кръг на efbet Лига Арда Кърджали е домакин на Ботев Враца. Двубоят ще се играе на стадион "Берое" в Стара Загора от 17:30 часа и ще бъде предаван на живо по Диема спорт.

Кърджалийци се намират на 11-о място в класирането с 9 точки. Тимът се представя далеч от стандартите, заложени в първенството през миналия сезон и в евротурнирите тази година, имайки едва 2 победи в 9 изиграни срещи дотук в efbet Лига. Това ще е и трети пореден домакински мач за "небесносините", който те ще изиграят извън своя "Арена Арда" поради необходимост от подмяна на тревното покритие. Давид Акинтола е наказан и няма да бъде в сметките на тима, воден от Александър Тунчев.

Ботев Враца пристига в Стара Загора като седми в класирането с 11 точки. "Зелените" представиха нов старши треньор през седмицата, като доскорошният юношески национален селекционер Тодор Симов наследява "кормилото" от Христо Янев, подписал с ЦСКА. Врачани са сред приятните изненади в първенството - взеха точки на грандовете Левски и ЦСКА и измъчиха до последните секунди шампиона Лудогорец.

Билетите ще бъдат пуснати в продажба в деня на мача от 13:00ч., а касите на стадион "Берое" ще работят до края на първото полувреме. Цената за всички сектори е 20 лв.