Новини
Спорт »
Лека атлетика »
Ружди Ружди с нов златен триумф и световен рекорд в Делхи

Ружди Ружди с нов златен триумф и световен рекорд в Делхи

28 Септември, 2025 14:21 481 1

  • параолимпиец -
  • ружди ружди -
  • лидер -
  • тласкането на гюле-
  • -
  • световна титла-
  • световното първенство-
  • лека атлетика -
  • делхи-
  • индия

Българският параолимпиец отново доказа, че е безспорен лидер в тласкането на гюле

Ружди Ружди с нов златен триумф и световен рекорд в Делхи - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският параолимпиец Ружди Ружди отново доказа, че е безспорен лидер в тласкането на гюле, след като завоюва шеста световна титла в клас F55 на Световното първенство по лека атлетика за хора с увреждания, провело се в Делхи, Индия.

Със забележителен резултат от 12.94 метра, Ружди не само грабна златото, но и подобри собствения си световен рекорд с цели 26 сантиметра. Въпреки че направи само два успешни опита, това се оказа напълно достатъчно, за да остави конкуренцията далеч зад себе си и да затвърди статута си на абсолютен фаворит в дисциплината.

Този успех бележи трета поредна и общо шеста световна титла за Ружди в класовете F55 и F56 – категории, които се различават по степента на подвижност на състезателите. Първият му световен връх датира от 2015 година в Доха, а между 2014 и 2016 г. българинът триумфира и на европейската сцена, където стана шампион в различни класове цели три пъти.

В същото време Фатме Исмаил също представи България достойно, като се нареди на девето място в хвърлянето на копие при жените (клас F13) с резултат от 18.20 метра. В тази дисциплина световната титла отиде при китайката Чжао Юйпин, която впечатли с най-доброто си постижение за сезона – 45.22 метра.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Браво Истински Българин!

    14:56 28.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ