Ружди Ружди с нов златен триумф и световен рекорд в Делхи

Българският параолимпиец Ружди Ружди отново доказа, че е безспорен лидер в тласкането на гюле, след като завоюва шеста световна титла в клас F55 на Световното първенство по лека атлетика за хора с увреждания, провело се в Делхи, Индия.

Със забележителен резултат от 12.94 метра, Ружди не само грабна златото, но и подобри собствения си световен рекорд с цели 26 сантиметра. Въпреки че направи само два успешни опита, това се оказа напълно достатъчно, за да остави конкуренцията далеч зад себе си и да затвърди статута си на абсолютен фаворит в дисциплината.

Този успех бележи трета поредна и общо шеста световна титла за Ружди в класовете F55 и F56 – категории, които се различават по степента на подвижност на състезателите. Първият му световен връх датира от 2015 година в Доха, а между 2014 и 2016 г. българинът триумфира и на европейската сцена, където стана шампион в различни класове цели три пъти.

В същото време Фатме Исмаил също представи България достойно, като се нареди на девето място в хвърлянето на копие при жените (клас F13) с резултат от 18.20 метра. В тази дисциплина световната титла отиде при китайката Чжао Юйпин, която впечатли с най-доброто си постижение за сезона – 45.22 метра.