Изабелла Шиникова в основната схема на WТА 125 в Турция

28 Септември, 2025 15:50 415 0

Българката преодоля квалификациите

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Изабелла Шиникова преодоля квалификациите и се класира за основната схема на турнира по тенис за жени на твърда настилка от категория WТА 125 в Самсун (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката, която е поставена под №2 в пресявките, победи Надя Колб (Украйна) с 6:2, 6:4 за около час игра.


Шиникова направи два пробива по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част взе подаването на съперничката си в петия гейм и без проблеми затвори срещата с втория си мачбол.


Жребият за основната схема ще бъде изтеглен по-късно днес и тогава ще стане ясна опонентката на българката на старта на надпреварата.


