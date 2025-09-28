Борусия Дортмунд се разделя с двама национали

Бъдещето на Емре Джан и Никлас Зюле в Борусия Дортмунд изглежда все по-несигурно, след като реномираното издание „Билд“ съобщи, че шансовете за подновяване на договорите им са минимални. Двамата германски национали, които в момента се възстановяват от сериозни травми, са изправени пред трудности да докажат формата си и да убедят ръководството на „жълто-черните“ в необходимостта от нови споразумения.

31-годишният полузащитник Джан и 30-годишният централен бранител Зюле все още не са се завърнали на терена, а продължителното им отсъствие поставя под въпрос бъдещето им в тима от Дортмунд. Според германските медии, клубът вече обмисля варианти за освежаване на състава и е малко вероятно да предложи нови договори на двамата опитни футболисти.

Междувременно, Борусия Дортмунд продължава да впечатлява с представянето си в Бундеслигата. В последния кръг „жълто-черните“ надделяха с минималното 1:0 над Волфсбург на своя стадион, с което се изкачиха на второ място във временното класиране. Тимът има 10 точки – само две по-малко от лидера Байерн Мюнхен.

Именно Дортмунд и Байерн остават единствените непобедени отбори в германския шампионат от началото на сезона.