Новини
Спорт »
Световен футбол »
Борусия Дортмунд се разделя с двама национали

Борусия Дортмунд се разделя с двама национали

28 Септември, 2025 16:49 578 0

  • борусия дортмунд-
  • емре джан-
  • никлас зюле-
  • бундеслига-
  • футболни трансфери-
  • германия-
  • новини за футбол-
  • договори на футболисти-
  • спортни новини

Джан и Зюле са пред изхода

Борусия Дортмунд се разделя с двама национали - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бъдещето на Емре Джан и Никлас Зюле в Борусия Дортмунд изглежда все по-несигурно, след като реномираното издание „Билд“ съобщи, че шансовете за подновяване на договорите им са минимални. Двамата германски национали, които в момента се възстановяват от сериозни травми, са изправени пред трудности да докажат формата си и да убедят ръководството на „жълто-черните“ в необходимостта от нови споразумения.

31-годишният полузащитник Джан и 30-годишният централен бранител Зюле все още не са се завърнали на терена, а продължителното им отсъствие поставя под въпрос бъдещето им в тима от Дортмунд. Според германските медии, клубът вече обмисля варианти за освежаване на състава и е малко вероятно да предложи нови договори на двамата опитни футболисти.

Междувременно, Борусия Дортмунд продължава да впечатлява с представянето си в Бундеслигата. В последния кръг „жълто-черните“ надделяха с минималното 1:0 над Волфсбург на своя стадион, с което се изкачиха на второ място във временното класиране. Тимът има 10 точки – само две по-малко от лидера Байерн Мюнхен.

Именно Дортмунд и Байерн остават единствените непобедени отбори в германския шампионат от началото на сезона.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ