Мареска с предупреждение към Челси: „Стига подаръци на съперниците“

Мениджърът на Челси Енцо Мареска заяви, че е предал „ясно“ послание на своите футболисти след домакинската загуба с 1:3 от Брайтън в събота. Въпреки появата на съсобственика Бехдад Егбали и спортните директори Пол Уинстенли и Лорънс Стюарт в съблекалнята, италианецът омаловажи значението на това и подчерта, че подобни срещи са част от нормалния процес.

„Посланието, което предадохме вътре, е съвсем ясно: срещу никой отбор във Висшата лига не можеш да продължаваш да подаряваш мачове. В момента правим точно това – подаръци под формата на червени картони, а това е огромна грешка, защото променя изцяло играта“, каза Мареска пред “Sky Sports”.

„Сините“ поведоха след гол с глава на Енцо Фернандес, но червеният картон на Трево Чалоба за нарушение срещу Диего Гомес обърна мача. „Чайките“ изравниха чрез Дани Уелбек, а в добавеното време нанесоха два удара и си тръгнаха от „Стамфорд Бридж“ с победата.

Загубата оставя Челси на осмо място и без успех във Висшата лига след международната пауза.