Мареска с предупреждение към Челси: „Стига подаръци на съперниците"

Мареска с предупреждение към Челси: „Стига подаръци на съперниците“

28 Септември, 2025 18:47

Италианецът призова играчите си да спрат с грешките и подчерта, че намесата на ръководството след мача е нещо обичайно

Мареска с предупреждение към Челси: „Стига подаръци на съперниците“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Мениджърът на Челси Енцо Мареска заяви, че е предал „ясно“ послание на своите футболисти след домакинската загуба с 1:3 от Брайтън в събота. Въпреки появата на съсобственика Бехдад Егбали и спортните директори Пол Уинстенли и Лорънс Стюарт в съблекалнята, италианецът омаловажи значението на това и подчерта, че подобни срещи са част от нормалния процес.

„Посланието, което предадохме вътре, е съвсем ясно: срещу никой отбор във Висшата лига не можеш да продължаваш да подаряваш мачове. В момента правим точно това – подаръци под формата на червени картони, а това е огромна грешка, защото променя изцяло играта“, каза Мареска пред “Sky Sports”.

„Сините“ поведоха след гол с глава на Енцо Фернандес, но червеният картон на Трево Чалоба за нарушение срещу Диего Гомес обърна мача. „Чайките“ изравниха чрез Дани Уелбек, а в добавеното време нанесоха два удара и си тръгнаха от „Стамфорд Бридж“ с победата.

Загубата оставя Челси на осмо място и без успех във Висшата лига след международната пауза.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  Радост е

    1 1 Отговор
    Че всички се радваме как бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии ни напомня за хубавото нещо, което се случи на някаква Саяна

    18:50 28.09.2025

  Джеймс

    0 1 Отговор
    Тази италианска спагета е посредствен треньор. Подаръците идват под неговото вещо ръководство.

    18:57 28.09.2025

