Юсейн Болт остро разкритикува играта Ман Юнайтед: Не мога да посоча нищо, в което сме добри

Легендарният лекоатлет Юсейн Болт остро разкритикува играта на неговия любим Манчестър Юнайтед след загубата им от Брентфорд с 3:1 в Премиър лийг в събота. Болт изрази гнева си към любимия клуб, докато напрежението върху мениджъра Рубен Аморим продължава да расте.

След победата срещу Челси с 2:1 през миналия кръг, Юнайтед отново се върнаха към старите си проблеми срещу Брентфорд. Отборът на Аморим изостана с два гола още в първите 20 минути чрез попадения на нападателя на „пчеличките“ Игор Тиаго. Юнайтед успя да върне един гол чрез Бенямин Шешко, който откри сметката си за клуба след трансфера си от РБ Лайпциг през лятото, но късният гол на Матиас Йенсен осигури трите точки за домакините.

Болт, който следеше мача в социалните мрежи, бе видимо възмутен още при втория гол на Брентфорд, пишейки статус в социалните мрежи, гласящ: "Това трябва да е шега“. След края на срещата той добави: „Не мога да посоча нищо, в което сме добри“.

Това поражение бе поредното разочарование за Юнайтед през сезон 2025/2026. Отборът е спечелил само две победи до момента – срещу Бърнли и Челси – и е записал равенство срещу Фулъм на 24 август. Те са загубили срещу Арсенал, Манчестър Сити и Брентфорд, а също така бяха елиминирани от Купата на лигата след сензационно поражение с дузпи 12:11 от четвъртодивизионния Гримзби Таун.

След загубата спекулациите около бъдещето на Аморим се засилиха. Португалецът, който пое поста през ноември 2024 година, е спечелил само девет от 33-те си мача в първенството и все още не е успял да постигне последователни победи в Лигата.

Юнайтед, които в момента са 14-ти в класирането, ще търсят победа за морал срещу Съндърланд следващата събота.