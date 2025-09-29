Отиде си бивш вратар на Реал Мадрид и испанския национален отбор

Бившият вратар на Реал Мадрид и националния отбор на Испания по футбол Хосе Аракистайн почина на 88-годишна възраст, пише агенция ДПА.

Аракистайн има 97 участия за Реал Мадрид между 1961-а и 1968 година, като е спечелил шест титли в на Испания и Европейската купа през 1966-а.

Той беше част и от националния тим на Испания за Световното първенство през 1962 година в Чили.

От Реал коментираха в изявление: "Реал Мадрид, неговият президент и Борд на директорите, биха искали да изразят най-дълбоките си съжаления за смъртта на Хосе Аракистайн, един от най-великите вратари в нашата история.

Реал Мадрид би искал да изрази своите съболезнования и обич към семейството, съотборниците му и всички негови близки."