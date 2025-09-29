Новини
Отиде си бивш вратар на Реал Мадрид и испанския национален отбор

29 Септември, 2025 07:29

Той беше част и от националния тим на Испания за Световното първенство през 1962 година в Чили

Отиде си бивш вратар на Реал Мадрид и испанския национален отбор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият вратар на Реал Мадрид и националния отбор на Испания по футбол Хосе Аракистайн почина на 88-годишна възраст, пише агенция ДПА.

Аракистайн има 97 участия за Реал Мадрид между 1961-а и 1968 година, като е спечелил шест титли в на Испания и Европейската купа през 1966-а.

Той беше част и от националния тим на Испания за Световното първенство през 1962 година в Чили.

От Реал коментираха в изявление: "Реал Мадрид, неговият президент и Борд на директорите, биха искали да изразят най-дълбоките си съжаления за смъртта на Хосе Аракистайн, един от най-великите вратари в нашата история.

Реал Мадрид би искал да изрази своите съболезнования и обич към семейството, съотборниците му и всички негови близки."


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГаГа

    0 0 Отговор
    Всички други важни новини ли изчерпахте, та стигнахте и до тази?

    08:10 29.09.2025

