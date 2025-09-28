Новини
Чаби Алонсо пое вината: Чувстваме се отговорни за това историческо поражение

28 Септември, 2025 19:46 417 0

През 1950 г. “дюшекчиите” печелят с 6:3 градското дерби, в другия единствен мач с толкова допуснати попадения за Реал

Чаби Алонсо пое вината: Чувстваме се отговорни за това историческо поражение - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Старши треньорът на Реал Мадрид Чаби Алонсо прие отговорността за тежката загуба с 2:5 от градския съперник Атлетико Мадрид в съботния следобед. „Белият балет“ влезе в първото дерби за сезона в отлична форма, със 7 поредни победи във всички турнири, но на „Метрополитано“ рухна и инкасира пет гола за първи път от 1950 година насам.

„Това беше лош мач и заслужена загуба,“ призна Алонсо. „Отборът е в процес на изграждане, но няма извинения. Липсваше ни плавност с топката, а без нея бяхме много слаби в единоборствата. Това боли всички ни, и феновете също. Чувстваме се много отговорни”.

За разлика от много предшественици на „Сантяго Бернабеу“, Алонсо отказа да коментира съдийството и насочи вниманието единствено към играта на своя тим. В същото време треньорът на Атлетико Диего Симеоне не скри задоволството си и подчерта как неговият отбор е надхитрил съперника в едно от най-запомнящите се дербита през последните години.


