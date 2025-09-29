Защитник на Манчестър Юнайтед: Играчите носят вината, не системата на Аморим

Централният защитник на Манчестър Юнайтед Матайс Де Лихт настоя, че играчите трябва да поемат отговорност за слабите резултати на отбора. Напрежението върху мениджъра Рубен Аморим расте след поредния слаб резултат на "червените дяволи".

„Разбира се, винаги е лесно да се насочи вниманието към мениджъра, но в крайна сметка играчите на терена трябва да се справят със ситуацията. Не можем да обвиняваме системата ни на игра за головете или шансовете, които допускаме. Това зависи от концентрацията, фокуса и ключовите моменти – ако ги няма, резултатът се отразява на мача“, каза Де Лихт след мача с Брентфорд.

Юнайтед претърпяха трета загуба в първите шест кръга на Премиър лийг, след като загубиха с 3:1 от Брентфорд в събота. Освен това тимът бе унизен от четвъртодивизионния Гримзби в Карабао Къп.

„Наистина сме разочаровани, защото през цялата седмица говорихме за това да продължим доброто темпо и да запишем още една победа. Загубата от този мач е сериозен удар. Много неща се объркаха – бяхме слаби в ключови моменти и вземахме грешни решения. Това прави огромна разлика във футбола“, допълни защитникът.

След победата над Челси с 2:1 седмица по-рано, изглеждаше, че Юнайтед ще изградят увереност, но двата бързи гола на Игор Тиаго в рамките на първите 20 минути срещу Брентфорд бързо върнаха отбора към реалността. Бенямин Шешко успя да намали резултата, но Бруно Фернандеш пропусна дузпа в края, след като Куивин Келъхър спаси при резултат 2:1.

Де Лихт добави: „Загубихме срещу Сити, победихме Челси, така че за следващия мач трябва да анализираме какво се обърка, защото много неща се объркаха. Бяхме недостатъчно добри в ключови моменти, а това оказва огромно влияние. Имаше и малко късмет с някои шансове, но общо взето не беше достатъчно.“

Следващите двубои за Манчестър Юнайтед са срещу влезлия в страхотна форма Съндърланд в събота и визита на лидера Ливърпул след международната пауза на 19 октомври.