Спартак Варна и Славия с равенство помежду си

Спартак Варна и Славия взеха по 1 точка, завършвайки 1:1 в среща от десетия кръг на Първа лига, играна на стадион „Спартак“ във Варна. Домакините поведоха в добавеното време на първата част чрез Даниел Иванов, но „белите“ изравниха малко преди края с гол на Марко Милетич.

Още в осмата минута домакините трябваше да направят принудителна смяна – Деян Лозев получи удар в главата и бе заменен от Илкер Будинов. Малко след това Иван Минчев пробва късмета си с удар от дистанция, който премина над вратата. В 20-ата минута Шанде стреля от воле, но без да затрудни Леви Нтумба.

В края на първата част „соколите“ засилиха натиска и на два пъти вратарят на гостите трябваше да се намесва след удари на Георг Стояновски и Даниел Иванов. В третата минута на продължението Спартак успя да поведе – след късо разиграване от статично положение Бернардо Коуто намери Шанде, той подаде на Иванов и халфът реализира от близка дистанция за 1:0.

След почивката домакините опитаха да затвърдят преднината си, като Иванов стреля опасно в 47-ата минута, но в аут. В 62-ата минута Кристиян Балов отговори с хубав диагонален удар, преминал покрай вратата на Ковальов.

Славия стигна до изравнителен гол в 88-ата минута. Мартин Георгиев намери Тони Тасев по крилото, той центрира в наказателното поле, където Марко Милетич изпревари защитата и с глава прати топката във вратата за 1:1. Това бе първо попадение за бранителя през сезона.

Равенството оставя Славия на последно място в класирането с 7 точки, докато Спартак Варна е девети с 11.

СПАРТАК ВАРНА - СЛАВИЯ 1:1

1:0 Даниел Иванов 45+3, 1:1 Марко Милетич 88

СПАРТАК ВАРНА: 23. Максим Ковальов, 2. Лукас Магдински, 3. Матео Петрашило, 7. Бернардо Коуто (88' - 93. Луис Пахама), 8. Даниел Иванов (74' - 19. Емил Янчев), 17. Цветослав Маринов, 20. Деян Лозев (К) (8' - 50. Илкер Будинов), 21. Шанде, 44. Ангел Грънчов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски (88' - 9. Даниел Халачев)

Старши треньор: Гьоко Хаджиевски

СЛАВИЯ: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин, 20. Жордан Варела, 13. Илиян Стефанов (62' - 14. Марко Милетич), 11. Мохамед Досо, 73. Иван Минчев (К), 77. Емил Стоев (74' - 88. Тони Тасев), 18. Кристиян Балов (62' - 7. Денислав Александров), 10. Янис Гермуш (84' - 9. Роберто Райчев)

Старши треньор: Златомир Загорчич