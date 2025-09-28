Новини
Футболен фарс: Без съдии на мач от А областна група – играчите напразно чакат началото (ВИДЕО)

28 Септември, 2025 21:14 538 2

Двубоят Чумерна (Елена) - Удар (Бяла черква) не се състоя

Футболен фарс: Без съдии на мач от А областна група – играчите напразно чакат началото (ВИДЕО) - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В истински куриоз се превърна двубоят между Чумерна (Елена) и Удар (Бяла черква) от третия кръг на А областна група – зона Велико Търново. Футболистите и феновете останаха с горчив вкус, след като срещата така и не започна – причината се оказа повече от нелепа: липса на съдии!

На видеозапис, разпространен в социалните мрежи от Георги Градев – добре познат опонент на Георги Иванов-Гонзо от последните избори за президент на БФС, ясно се вижда как играчите търпеливо изчакват на терена, но арбитрите така и не се появяват.

Оказва се, че Зоналният съвет на БФС във Велико Търново е пропуснал да изпрати съдийска бригада за мача – нещо, което рядко се случва дори в аматьорския футбол.

Случаят предизвика бурни реакции сред футболната общественост и породи множество въпроси относно организацията и професионализма в родния футбол.

Фенове и участници не скриха разочарованието си, а видеото бързо набра популярност онлайн, превръщайки се в символ на абсурдната ситуация. Този инцидент хвърля сянка върху работата на футболните институции и поставя под съмнение ангажираността им към развитието на спорта на местно ниво.


  • 1 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Съдиичетата са герберасти и ги няма, като в парламента

    21:16 28.09.2025

  • 2 фергюсън

    0 0 Отговор
    Целият БФС да се закрива заедно с първенството ,защото това са едни институции които само харчат и крадат народни пари , и играят черно тото!!

    21:18 28.09.2025

