Футболен фарс: Без съдии на мач от А областна група – играчите напразно чакат началото (ВИДЕО)

В истински куриоз се превърна двубоят между Чумерна (Елена) и Удар (Бяла черква) от третия кръг на А областна група – зона Велико Търново. Футболистите и феновете останаха с горчив вкус, след като срещата така и не започна – причината се оказа повече от нелепа: липса на съдии!

На видеозапис, разпространен в социалните мрежи от Георги Градев – добре познат опонент на Георги Иванов-Гонзо от последните избори за президент на БФС, ясно се вижда как играчите търпеливо изчакват на терена, но арбитрите така и не се появяват.

Оказва се, че Зоналният съвет на БФС във Велико Търново е пропуснал да изпрати съдийска бригада за мача – нещо, което рядко се случва дори в аматьорския футбол.

Случаят предизвика бурни реакции сред футболната общественост и породи множество въпроси относно организацията и професионализма в родния футбол.

Фенове и участници не скриха разочарованието си, а видеото бързо набра популярност онлайн, превръщайки се в символ на абсурдната ситуация. Този инцидент хвърля сянка върху работата на футболните институции и поставя под съмнение ангажираността им към развитието на спорта на местно ниво.