Весела Лечева към волейболистите: Вие обединихте България и напълнихте площадите в страната!

„Финалът на Световното първенство по волейбол и Вашият огромен успех събра цяла България – пред екраните, на площадите, в сърцата!“ С тези думи председателят на БОК Весела Лечева поздрави националите по волейбол, които спечелиха сребърните медали във Филипините.
„Дори не мечтаехме за този успех в началото на шампионата. Вашият път до финала беше истински сън. Показахте огромна класа и воля, а Вашият талант, дързост и младост са обещание за бъдещето. Убедена съм, че след три години ще сте сред най-добрите и на Олимпийските игри в Лос Анджелис“, написа Весела Лечева.
„Цяла България днес беше ВОЛЕЙБОЛ. За първи път след Американското лято през 1994 г. българите излязоха по площадите в цялата страна, за да подкрепят националния си отбор. Бъдещето е пред вас! Българският спорт може да обедини нацията и Вие го доказахте!“, написа още Лечева.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пецата
21:48 28.09.2025
2 Оставка
21:52 28.09.2025
3 Кифло
Коментиран от #6
21:52 28.09.2025
4 Мими Кучева🐕
21:58 28.09.2025
5 Гост
Коментиран от #7
22:00 28.09.2025
6 Хм...
До коментар #3 от "Кифло":Дебелaцитe ви грабят, но не протестирате. Но еврото ти е голям проблем, защото така са казали от пacoля?
Коментиран от #8
22:02 28.09.2025
7 Мими Кучева🐕
До коментар #5 от "Гост":Защото ще ни фкарат в Клуба на богатите!🌈🛴🤗🤣🖕
22:02 28.09.2025
8 Мутрафановна
До коментар #6 от "Хм...":Еврото е голям проблем
22:08 28.09.2025
9 Марш ма
22:08 28.09.2025
10 Добре че не им е шеф
22:13 28.09.2025
11 Абе те и СДС
22:29 28.09.2025
12 Се ла ви
22:48 28.09.2025
13 Стара чанта
политици, готови на ВСИЧКО, в името на ВЛАСТ, ПАРИ и пак ПАРИ ! Маа аа ви, из мек яяя ри гн ус ниии !!!
23:12 28.09.2025