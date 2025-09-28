Новини
Весела Лечева към волейболистите: Вие обединихте България и напълнихте площадите в страната!

28 Септември, 2025 21:44 583 13

България стана световен вицешампион

Весела Лечева към волейболистите: Вие обединихте България и напълнихте площадите в страната! - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

„Финалът на Световното първенство по волейбол и Вашият огромен успех събра цяла България – пред екраните, на площадите, в сърцата!“ С тези думи председателят на БОК Весела Лечева поздрави националите по волейбол, които спечелиха сребърните медали във Филипините.

„Дори не мечтаехме за този успех в началото на шампионата. Вашият път до финала беше истински сън. Показахте огромна класа и воля, а Вашият талант, дързост и младост са обещание за бъдещето. Убедена съм, че след три години ще сте сред най-добрите и на Олимпийските игри в Лос Анджелис“, написа Весела Лечева.

„Цяла България днес беше ВОЛЕЙБОЛ. За първи път след Американското лято през 1994 г. българите излязоха по площадите в цялата страна, за да подкрепят националния си отбор. Бъдещето е пред вас! Българският спорт може да обедини нацията и Вие го доказахте!“, написа още Лечева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пецата

    3 3 Отговор
    Тая и тя ше ги превъздига тея галфони разбираш ли дето се изложиха като кифладжии срещу жабарите 🤣

    21:48 28.09.2025

  • 2 Оставка

    7 2 Отговор
    Фалшива си

    21:52 28.09.2025

  • 3 Кифло

    7 2 Отговор
    Ще видиш пълни площади от озверели Българи , когато влезе еврото.....

    Коментиран от #6

    21:52 28.09.2025

  • 4 Мими Кучева🐕

    4 5 Отговор
    Кво?Обединили?Беха разбити кат развалени яйца в гранит!🌈🛴🤗🤣😰🖕

    21:58 28.09.2025

  • 5 Гост

    5 1 Отговор
    Защо така не можем да се съберем, да свалим двете свини, дето искат да ни уморят и да ни занулят

    Коментиран от #7

    22:00 28.09.2025

  • 6 Хм...

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кифло":

    Дебелaцитe ви грабят, но не протестирате. Но еврото ти е голям проблем, защото така са казали от пacoля?

    Коментиран от #8

    22:02 28.09.2025

  • 7 Мими Кучева🐕

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Защото ще ни фкарат в Клуба на богатите!🌈🛴🤗🤣🖕

    22:02 28.09.2025

  • 8 Мутрафановна

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хм...":

    Еврото е голям проблем

    22:08 28.09.2025

  • 9 Марш ма

    4 0 Отговор
    Сваляй руцете от момчетата

    22:08 28.09.2025

  • 10 Добре че не им е шеф

    5 1 Отговор
    Щяха да са едни наколенки,и слабаци , ама сега и тя да се доближи до шампиони! И да си вдигне акциите покрай тях! Пълно е с плужеци във власта!

    22:13 28.09.2025

  • 11 Абе те и СДС

    0 0 Отговор
    Навремето ги напълниха, ама файда нямаше, освен за някои де.

    22:29 28.09.2025

  • 12 Се ла ви

    4 0 Отговор
    Стьофка шишкова до Олимпиадата дали ще е сдала поста или ще трябва да събираме пари за спортистите,че да могат да стигнат до ЕлЕй?!

    22:48 28.09.2025

  • 13 Стара чанта

    1 0 Отговор
    А такива като вас съсипвате държавата и издевателствате над народа ! Про да жн и
    политици, готови на ВСИЧКО, в името на ВЛАСТ, ПАРИ и пак ПАРИ ! Маа аа ви, из мек яяя ри гн ус ниии !!!

    23:12 28.09.2025

