40-годишният Модрич разкри какво го мотивира и как успява да продължава да играе на толкова високо ниво

29 Септември, 2025 13:59

40-годишният Модрич разкри какво го мотивира и как успява да продължава да играе на толкова високо ниво - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

40-годишният Лука Модрич, който записва много силен старт на сезона с екипа на Милан, обясни, че в основата на неговото футболна дълголетие стои единственото голямата му любов към играта. Хърватинът освен това подчертава, че продължава да има глад за успехи и се опитва ежедневно да се доказва въпреки големите постижения в кариерата си.

“Просто наистина обичам играта. Когато гледам снимки от детството си, виждам, че откакто съм се родил, съм с топката. Обичам всичко толкова много. Това е моята мотивация. Когато печелиш различни неща, чувството е уникално и искаш да го повториш. Аз все още съм мотивиран да печеля, защото чувството е страхотно. Няма никаква тайна, но мога да ви кажа, че има много неща, които трябва да съчетаете. Най-важното от всичко е любовта към играта, да продължавате да правите жертви и да не се задоволявате с вече постигнатото. Във футбола винаги трябва да се доказваш, без значение колко си голям, какво си направил, винаги трябва да продължаваш да се доказваш. Така мисля и поради тази причина съм все още на това ниво”, заяви Модрич.


