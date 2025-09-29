Реал Мадрид отряза водещи европейски клубове за Родриго

Реал Мадрид потвърди, че не е разглеждал сериозно предложението за продажба на Родриго през лятото, въпреки интерес от водещи европейски клубове. Бразилският национал изживя труден период в края на миналия сезон и призна за проблеми с формата и увереността си преди раздялата с Карло Анчелоти.

След загубата с 0:4 от ПСЖ на полуфинала на Световното клубно първенство бъдещето на Родриго стана обект на редица спекулации.

Според информацията на Фабрицио Романо, ПСЖ е проявявал интерес, а Байерн Мюнхен дори е отправил оферта, която Реал Мадрид бързо е отхвърлил. Представители на баварския клуб и агентът на Родриго са били изпратени да обсъдят сделката, но отговорът от „белия балет“ е бил категоричен – предложения няма да се разглеждат.

Самият Родриго бил отворен към предложения в началото на лятото, но позицията му се промени към началото на септември. До момента той е стартирал само един мач в Ла Лига до момента и има четири появи като резерва, без отбелязани голове.

Реал Мадрид ще следи ситуацията, като през януари интересът от Манчестър Сити и други клубове може да бъде подновен, ако Родриго остане в периферията на плановете на треньора Алонсо.