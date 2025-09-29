Новини
"Бригада Пловдив" към Крушарски: Безгръбначна наглост! Държите се като самозабравила се мутра!

29 Септември, 2025 11:29

Конкретният повод за реакцията е изказването на бизнесмена след края на мача срещу Левски, спечелен от черно-белите с 1:0

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията "Бригада Пловдив" излязоха с остра позиция срещу собственика на клуба Христо Крушарски. Конкретният повод за реакцията е изказването на бизнесмена след края на мача срещу Левски, спечелен от черно-белите с 1:0.

Публикуваме позицията на "Бригада Пловдив" без редакторска намеса:

"Долу лапите от Локомотив

Не спираме да се питаме – откъде идва тази безгръбначна наглост от управленския състав на клуба, начело с лицето Крушарски? Явно по стар комунистически обичай сте свикнали да се държите като самозабравила се мутра, която гледа на останалите отвисоко, да трупате облаги чрез държавни поръчки на гърба на хората и да цитирате любимия си "авторитет“:

"Кой си ти да решаваш, бе? Решава тоя, който има пари. Какво ще решаваш ти, бе?!“

Само че не сте познали. Нито парите, нито победите, купите и титлите могат да купят любовта на хората. В последното си интервю за пореден път обидихте нас – онези, които поколения наред сме до клуба без облаги, без интереси, без зависимости.

Вие не сте добре дошъл! Омръзна ни да ви слушаме и гледаме. Доказателство е и полицейският ескорт, който си осигурихте при първото си идване в нашия дом след дългото ви отсъствие.

И не си мислете, че с няколко добри игри ще промените мнението ни. Уважението, което изразяваме, е единствено към мъжете на терена – борците с черно-белите сърца, а не към вас".


Оценка 3.8 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тоя

    8 1 Отговор
    наглец на бърза ръка замаза смъртта на Тошко в къщата му , който по думите му , му бил "като син" !

    Коментиран от #2, #7

    11:37 29.09.2025

  • 2 Стара чанта

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя":

    Защо ,,...като..." ?!

    11:55 29.09.2025

  • 3 Преди време

    2 1 Отговор
    пия кафе на Гладстон до галерията. На пейката срещу мен седят двама бразилци, гледт ме и нещо си говорят, после пак ме гледат. Единият влезе в сградата до кафето и излезе с още четирима. Застанаха пред масата ми и мн почтително попитаха г-н Крушарски може ли да ви стиснем ръката. Казах им момчета бъркате много. Аз не съм Крушарски. Той е по нисък, по стар и мн по грозен. Те понеже сме бразилци не искате да стиснете ръцете. Станах и се ръкувах със всеки от тях. Поговорихме за локото и не след дълго те щастливи от височайшото ми внимание влезнаха да си работят. Та, Христо, ако ме срещнеш из Пловдив, да знаеш, че не си ти, а и съм те подкрепял пред феновете.

    12:02 29.09.2025

  • 4 Чочо

    5 2 Отговор
    Ами.....няма лошо да губите до края на шампионата.
    Щом не ви интересуват победите.
    Да видим дали ,като "губите" ще говорите така.
    Ще сменяте ли собственик и треньори?

    12:04 29.09.2025

  • 5 Народна мъдрост

    4 2 Отговор
    Който плаща той поръчва музиката.

    12:11 29.09.2025

  • 6 Закривай

    3 0 Отговор
    Х и готово!

    12:36 29.09.2025

  • 7 И както винаги и тук...-

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя":

    ...,,Всяко чудо-за три дни...!"
    Вече никой не се сеща да повдигне въпроса-
    ,,Аджеба как и при какви обстоятелства загина Тошко в къщата за гости на Крушарски...?!"...?!

    12:45 29.09.2025

  • 8 Абе

    2 0 Отговор
    Вадете 5 000 000 и взимате клуба

    12:47 29.09.2025

