"Бригада Пловдив" към Крушарски: Безгръбначна наглост! Държите се като самозабравила се мутра!

Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията "Бригада Пловдив" излязоха с остра позиция срещу собственика на клуба Христо Крушарски. Конкретният повод за реакцията е изказването на бизнесмена след края на мача срещу Левски, спечелен от черно-белите с 1:0.
Публикуваме позицията на "Бригада Пловдив" без редакторска намеса:
"Долу лапите от Локомотив
Не спираме да се питаме – откъде идва тази безгръбначна наглост от управленския състав на клуба, начело с лицето Крушарски? Явно по стар комунистически обичай сте свикнали да се държите като самозабравила се мутра, която гледа на останалите отвисоко, да трупате облаги чрез държавни поръчки на гърба на хората и да цитирате любимия си "авторитет“:
"Кой си ти да решаваш, бе? Решава тоя, който има пари. Какво ще решаваш ти, бе?!“
Само че не сте познали. Нито парите, нито победите, купите и титлите могат да купят любовта на хората. В последното си интервю за пореден път обидихте нас – онези, които поколения наред сме до клуба без облаги, без интереси, без зависимости.
Вие не сте добре дошъл! Омръзна ни да ви слушаме и гледаме. Доказателство е и полицейският ескорт, който си осигурихте при първото си идване в нашия дом след дългото ви отсъствие.
И не си мислете, че с няколко добри игри ще промените мнението ни. Уважението, което изразяваме, е единствено към мъжете на терена – борците с черно-белите сърца, а не към вас".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя
Коментиран от #2, #7
11:37 29.09.2025
2 Стара чанта
До коментар #1 от "Тоя":Защо ,,...като..." ?!
11:55 29.09.2025
3 Преди време
12:02 29.09.2025
4 Чочо
Щом не ви интересуват победите.
Да видим дали ,като "губите" ще говорите така.
Ще сменяте ли собственик и треньори?
12:04 29.09.2025
5 Народна мъдрост
12:11 29.09.2025
6 Закривай
12:36 29.09.2025
7 И както винаги и тук...-
До коментар #1 от "Тоя":...,,Всяко чудо-за три дни...!"
Вече никой не се сеща да повдигне въпроса-
,,Аджеба как и при какви обстоятелства загина Тошко в къщата за гости на Крушарски...?!"...?!
12:45 29.09.2025
8 Абе
12:47 29.09.2025
9 Абе
12:47 29.09.2025