ФИФА възнамерява да промени правилото за изпълнение на дузпи

29 Септември, 2025 12:31 906 2

На играчите може да бъде забранено да отбелязват гол след наказателен удар, след като топката първо е била блокирана от вратаря

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА) възнамерява да промени правилата относно дузпите, съобщава Bild. Според източника, на играчите може да бъде забранено да отбелязват гол след наказателен удар, след като топката първо е била блокирана от вратаря. Ако стражът спаси удара, ще бъде отсъден аут. Какво се случва, ако топката срещне гредата, все още не е изяснено.

Новото правило може да влезе в сила през сезон 2026/27. Първо обаче то трябва да бъде одобрено от Международния борд на футболните асоциации (IFAB). Според Bild организацията вече е отхвърлила предложеното правило след предварителни консултации с клубове и асоциации.


Оценка 3 от 4 гласа.
  • 1 Разбирач

    1 0 Отговор
    Трябва да се забрани вкарване на гол на нашия отбор от наказателното поле. Ако и това не стигне и ни вкарват по 3 гола, то да се разреши само от тъч или аут линията, за да има по-интетесни мачове и да не е ясен крайния изход, още преди да започне мача

    12:36 29.09.2025

  • 2 в кратце

    0 0 Отговор
    ФИФА възнамерява да промени правилото за изпълнение на дузпи,като изпълнителите вече ще хвърлят с ръце топките към вратата. Няма да ги ритат с шутове.

    12:59 29.09.2025

