ФИФА възнамерява да промени правилото за изпълнение на дузпи

Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА) възнамерява да промени правилата относно дузпите, съобщава Bild. Според източника, на играчите може да бъде забранено да отбелязват гол след наказателен удар, след като топката първо е била блокирана от вратаря. Ако стражът спаси удара, ще бъде отсъден аут. Какво се случва, ако топката срещне гредата, все още не е изяснено.

Новото правило може да влезе в сила през сезон 2026/27. Първо обаче то трябва да бъде одобрено от Международния борд на футболните асоциации (IFAB). Според Bild организацията вече е отхвърлила предложеното правило след предварителни консултации с клубове и асоциации.