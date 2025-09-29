Трима ще са на разположение ЦСКА за дербито с Лудогорец

ЦСКА ще получи подсилване за предстоящия домакински мач срещу Лудогорец в неделя от 20:15 часа. Очаква се през тази седмица трима футболисти да започнат тренировки, тъй като заради контузии не бяха на разположение на новия треньор Христо Янев при равенството 1:1 с Локомотив (София) в събота.

В лагера на „армейците“ са оптимисти, че Лумбард Делова, Иван Турицов и Улаус Скаршем ще бъдат напълно готови за игра срещу „орлите“. Лекарите на тима правят всичко възможно и тримата да са на линия за дербито.

Делова получи разтежение точно преди мача с Ботев (Враца). Няколко дни по-късно Янев обяви, че Турицов и Скаршем имат здравословни проблеми.