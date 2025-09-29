Новини
Спорт »
Бг футбол »
Трима ще са на разположение ЦСКА за дербито с Лудогорец

Трима ще са на разположение ЦСКА за дербито с Лудогорец

29 Септември, 2025 12:01 556 4

  • лудогорец-
  • футбол-
  • цска-
  • христо янев

Очаква се Делова, Турицов и Скаршем да подновят тренировки

Трима ще са на разположение ЦСКА за дербито с Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА ще получи подсилване за предстоящия домакински мач срещу Лудогорец в неделя от 20:15 часа. Очаква се през тази седмица трима футболисти да започнат тренировки, тъй като заради контузии не бяха на разположение на новия треньор Христо Янев при равенството 1:1 с Локомотив (София) в събота.

В лагера на „армейците“ са оптимисти, че Лумбард Делова, Иван Турицов и Улаус Скаршем ще бъдат напълно готови за игра срещу „орлите“. Лекарите на тима правят всичко възможно и тримата да са на линия за дербито.

Делова получи разтежение точно преди мача с Ботев (Враца). Няколко дни по-късно Янев обяви, че Турицов и Скаршем имат здравословни проблеми.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 дерби ли

    1 0 Отговор
    чор.барите и за спаринг не стават

    12:28 29.09.2025

  • 3 Някой

    0 0 Отговор
    Странно тук ще съм за тези, за да помогнат на водача в класирането ЦСКА в битката за титлата.

    12:32 29.09.2025

  • 4 гост

    1 0 Отговор
    Уважаеми "автори" във "Факти", поне в заглавията не допускайте пропуски и грешки. "Ще са на разположение НА или В ЦСКА......"

    12:32 29.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ