Марко Асенсио отново е на крилете на любовта - показа новата след развода си

Марко Асенсио отново е на крилете на любовта, след като само преди година се разведе със Сандра Гарал. Раздялата им предизвика голяма изненада, тъй като двойката си беше казала „да“ 12 месеца по-рано.

Новата на футболиста на Фенербахче в турската Суперлига е Лавиния Леон - инфлуенсър с няколко хиляди последователи в Instagram. Заради работата си красавицата живее между Мадрид и Майорка. Слуховете за тяхната връзка тръгнаха още през лятото, когато двамата споделиха снимки от едно и също място в Тайланд, но без да позират заедно. После дойде първото потвърждение - снимки на двойката, наслаждаваща се на почивка на Амалфийското крайбрежие.

А този уикенд Лавиния сподели две истории в Инстаграм, показващи как е била на мача между Фенербахче и Анталияспор. Тя е била в компанията на баща си, облечен с фланелката на Марко Асенсио с №21.