Марко Асенсио отново е на крилете на любовта - показа новата след развода си

Марко Асенсио отново е на крилете на любовта, след като само преди година се разведе със Сандра Гарал. Раздялата им предизвика голяма изненада, тъй като двойката си беше казала „да“ 12 месеца по-рано.
Новата на футболиста на Фенербахче в турската Суперлига е Лавиния Леон - инфлуенсър с няколко хиляди последователи в Instagram. Заради работата си красавицата живее между Мадрид и Майорка. Слуховете за тяхната връзка тръгнаха още през лятото, когато двамата споделиха снимки от едно и също място в Тайланд, но без да позират заедно. После дойде първото потвърждение - снимки на двойката, наслаждаваща се на почивка на Амалфийското крайбрежие.
А този уикенд Лавиния сподели две истории в Инстаграм, показващи как е била на мача между Фенербахче и Анталияспор. Тя е била в компанията на баща си, облечен с фланелката на Марко Асенсио с №21.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кравите
17:06 29.09.2025
2 Директора👨✈️
Коментиран от #4
17:14 29.09.2025
3 Сатана Z
- Ба х го в селото.Я има ,я няма 200 къщи.
17:16 29.09.2025
4 Главен готвач
До коментар #2 от "Директора👨✈️":Никъде не пише ,че е жена ,а инфлуенсър.
17:17 29.09.2025