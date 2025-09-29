Новини
Марко Асенсио отново е на крилете на любовта - показа новата след развода си

Марко Асенсио отново е на крилете на любовта - показа новата след развода си

29 Септември, 2025

Новата на футболиста на Фенербахче в турската Суперлига е Лавиния Леон - инфлуенсър с няколко хиляди последователи

Марко Асенсио отново е на крилете на любовта - показа новата след развода си - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Марко Асенсио отново е на крилете на любовта, след като само преди година се разведе със Сандра Гарал. Раздялата им предизвика голяма изненада, тъй като двойката си беше казала „да“ 12 месеца по-рано.

Новата на футболиста на Фенербахче в турската Суперлига е Лавиния Леон - инфлуенсър с няколко хиляди последователи в Instagram. Заради работата си красавицата живее между Мадрид и Майорка. Слуховете за тяхната връзка тръгнаха още през лятото, когато двамата споделиха снимки от едно и също място в Тайланд, но без да позират заедно. После дойде първото потвърждение - снимки на двойката, наслаждаваща се на почивка на Амалфийското крайбрежие.

A post shared by Revista ¡HOLA! (@holacom)

А този уикенд Лавиния сподели две истории в Инстаграм, показващи как е била на мача между Фенербахче и Анталияспор. Тя е била в компанията на баща си, облечен с фланелката на Марко Асенсио с №21.


  • 1 Кравите

    0 0 Отговор
    Са еднакви. Все едно гледаме една снимка!

    17:06 29.09.2025

  • 2 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор
    Браво, много хубава жена!

    Коментиран от #4

    17:14 29.09.2025

  • 3 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Вижте си харесал мома от съседното село и помолил Нане да дойде с него да я искат за булка.Обаче Нане бил чувал за булката ,че е палава и по пътя започнал да разубеждава Вуте да не я взима щото цялото село били спали с нея.И тъкмо зад баира се показало селото и Вуте рекъл:
    - Ба х го в селото.Я има ,я няма 200 къщи.

    17:16 29.09.2025

  • 4 Главен готвач

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Директора👨‍✈️":

    Никъде не пише ,че е жена ,а инфлуенсър.

    17:17 29.09.2025

