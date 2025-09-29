Новини
Спорт »
Бг футбол »
Цветомир Найденов похвали български национал и каза: Футболният ми мед продължава да се захаросва

Цветомир Найденов похвали български национал и каза: Футболният ми мед продължава да се захаросва

29 Септември, 2025 14:29 317 1

  • цветомир найденов-
  • цска 1948-
  • футбол-
  • емил ценов

Защитникът реализира своя първи гол в руския елит, при загубата на неговия Оренбург с 2:5 срещу Зенит

Цветомир Найденов похвали български национал и каза: Футболният ми мед продължава да се захаросва - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов похвали българския национал Емил Ценов. Защитникът реализира своя първи гол в руския елит, при загубата на неговия Оренбург с 2:5 срещу Зенит. Бизнесменът похвали бившия състезател на "червените" от Бистрица.

"Емо Ценов с първи гол в Премиер лигата на Русия. Срещу Зенит. Футболният ми мед продължава да се захаросва", написа Цветомир Найденов в социалната мрежа.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кафе

    0 1 Отговор
    На Цветко му взеха ефбета и всичко друго което имаше,оставиха му някакви два-триисе процента и сега е герой

    14:41 29.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ