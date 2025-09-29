Цветомир Найденов похвали български национал и каза: Футболният ми мед продължава да се захаросва

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов похвали българския национал Емил Ценов. Защитникът реализира своя първи гол в руския елит, при загубата на неговия Оренбург с 2:5 срещу Зенит. Бизнесменът похвали бившия състезател на "червените" от Бистрица.

"Емо Ценов с първи гол в Премиер лигата на Русия. Срещу Зенит. Футболният ми мед продължава да се захаросва", написа Цветомир Найденов в социалната мрежа.