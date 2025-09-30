Новини
Лацио с категорична победа над Дженоа и край на негативната серия

30 Септември, 2025 06:10 401 0

Отборът на Маурицио Сари си върна самочувствието с успех като гост и вече събра шест точки в Серия А

Лацио с категорична победа над Дженоа и край на негативната серия - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

След труден старт на сезона, Лацио най-сетне намери своя ритъм и се наложи с убедителното 3:0 като гост на Дженоа в двубой от петия кръг на Серия А. Така „орлите“ сложиха край на серията си от две поредни загуби и се изкачиха до шест точки в класирането.

Снимка: БГНЕС

Още в самото начало римляните поеха инициативата. В 4-ата минута Матео Канчелиери реализира първото си попадение за клуба, а половин час след това Валентин Кастеянос удвои резултата след отлична асистенция на Адам Марушич.

През втората част Дженоа опита да се върне в мача и получи шанс след отсъдена дузпа за игра с ръка на Алесио Романьоли, но намесата на ВАР отмени решението. Само няколко минути по-късно, в 57-ата, Матия Дзакани сложи точка на спора с трети гол, дошъл след отклонена топка отново от Канчелиери.

Снимка: БГНЕС

Лацио имаше възможност да направи успеха още по-впечатляващ, но пропуски на Канчелиери, Булайе Диа и Кастеянос лишиха тима от още попадения.

В другия мач от вечерта Парма стигна до ценна победа с 2:1 над Торино, с което също укрепи позициите си в средата на таблицата.


