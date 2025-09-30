Новини
Спорт »
Световен футбол »
Защо Федерико Киеза не е в състава на Ливърпул за Шампионската лига?

Защо Федерико Киеза не е в състава на Ливърпул за Шампионската лига?

30 Септември, 2025 06:30 631 0

  • федерико киеза-
  • ливърпул-
  • шампионска лига-
  • футбол-
  • арне слот

Италианецът е във форма, но Арне Слот избра други опции за визитата в Истанбул

Защо Федерико Киеза не е в състава на Ливърпул за Шампионската лига? - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ливърпул ще гостува на шампиона на Турция Галатасарай без един от най-добре представящите се си играчи Федерико Киеза. Изненадващо, причината не е контузия или административен проблем, а просто треньорско решение на Арне Слот, предават медиите в Англия.

Въпреки че Ливърпул похарчи милиони за нападатели през рекордното си лято, именно Киеза се оформи като футболиста във форма – последните три гола на отбора са или негово дело или с негова асистенция. Италианецът, привлечен за 12,5 милиона паунда, има само 153 минути игра, но вече е сред топ тримата по резултатност, редом с Мохамед Салах и Уго Екитике.

Въпреки това Киеза не попадна в групата за мача от фазата на първенството на Шампионската лига срещу Галатасарай. Решението буди още по-голямо недоумение, защото Ливърпул използва новата директива на УЕФА и официално включи италианеца в списъка след тежката контузия на Джовани Леони.

Журналистът Джеймс Пиърс от “The Athletic” подчерта, че няма здравословни проблеми. Вместо Киеза, на неговата позиция вляво Слот ще разчита на Коди Гакпо и младия Рио Нгумоха, докато вдясно изборът остава Салах.

Екитике отново е на разположение след наказание във Висшата лига, а рекордното попълнение Александър Исак вероятно ще води атаката в Истанбул.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ