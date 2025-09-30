Защо Федерико Киеза не е в състава на Ливърпул за Шампионската лига?

Ливърпул ще гостува на шампиона на Турция Галатасарай без един от най-добре представящите се си играчи Федерико Киеза. Изненадващо, причината не е контузия или административен проблем, а просто треньорско решение на Арне Слот, предават медиите в Англия.

Въпреки че Ливърпул похарчи милиони за нападатели през рекордното си лято, именно Киеза се оформи като футболиста във форма – последните три гола на отбора са или негово дело или с негова асистенция. Италианецът, привлечен за 12,5 милиона паунда, има само 153 минути игра, но вече е сред топ тримата по резултатност, редом с Мохамед Салах и Уго Екитике.

Въпреки това Киеза не попадна в групата за мача от фазата на първенството на Шампионската лига срещу Галатасарай. Решението буди още по-голямо недоумение, защото Ливърпул използва новата директива на УЕФА и официално включи италианеца в списъка след тежката контузия на Джовани Леони.

Журналистът Джеймс Пиърс от “The Athletic” подчерта, че няма здравословни проблеми. Вместо Киеза, на неговата позиция вляво Слот ще разчита на Коди Гакпо и младия Рио Нгумоха, докато вдясно изборът остава Салах.

Екитике отново е на разположение след наказание във Висшата лига, а рекордното попълнение Александър Исак вероятно ще води атаката в Истанбул.