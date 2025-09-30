Барселона планира да спре Ламин Ямал за националния отбор на Испания

Барселона планира да попречи на Ламин Ямал да бъде повикан в националния отбор на Испания за предстоящите световни квалификации срещу Грузия и България, след като продължаващият проблем с бедрото на нападателя предизвика сериозен конфликт между клуба и националния отбор. Според каталунското издание ARA, Барселона иска да предотврати участието на Ямал в мачовете на Испания срещу Грузия и България на 11 и 14 октомври.

Клубът планира да използва нападателя срещу Пари Сен Жермен и Севиля в следващите седмици, преди да обяви, че той няма да е на разположение за националния отбор през октомври.

Ситуацията ескалира след като Барселона разбра, че Ямал е използвал обезболяващи, за да играе за Испания срещу България и Турция по-рано този месец. Нападателят вече имаше проблем с бедрото, когато се присъедини към отбора на Луис де ла Фуенте, и впоследствие е влошил травмата. Това доведе до пропускане на мачовете на Барселона срещу Валенсия, Хетафе и Реал Овиедо в Ла Лига, както и на откриващия мач в Шампионската лига срещу Нюкасъл.

Треньорът на Барселона, Ханзи Флик, не скри разочарованието си при потвърждението, че Ямал ще пропусне мача с Валенсия на 14 септември:

„Ламин Ямал няма да е на разположение. Отиде с националния отбор с болки. Дават му обезболяващи, за да играе. Във всеки мач имаха поне три гола преднина, а той игра 73 и 79 минути и между мачовете не можеше да тренира. Това не е грижа за играча. Много съм тъжен.“

Докато дебатът за физическата готовност на Ямал продължава, както Барселона, така и Испания бяха предупредени от профсъюза на футболистите FIFPRO за прекомерното натоварване на младия талант. Според доклада на организацията Ямал е изиграл 130 мача до навършване 18-годишна възраст, докато легендата Андрес Иниеста е имал едва 40 мача на същата възраст.

Дарън Бърджис, председател на мрежата на FIFPRO, заяви:

„Това е сериозно. Излагането на играчи до 24-25 години на прекомерно натоварване почти сигурно увеличава риска от травми. Физиката, сухожилията и връзките остават уязвими през тези години, а прекомерното бягане с висока скорост и късите периоди за възстановяване могат да доведат до дългосрочни структурни увреждания. Психологическият натиск също не трябва да се подценява.“

И допълни:

Ямал се завърна от травмата като резерва през второто полувреме в победата на Барселона над Реал Сосиедад през уикенда, като подаде за решаващия гол на Роберт Левандовски. Преди контузията, нападателят започна сезона отлично, отбелязвайки два гола и две асистенции в първите три мача на Ла Лига срещу Майорка, Леванте и Райо Валекано.

Барселона и Ямал се подготвят за натоварена седмица преди международната пауза. Флик и неговият отбор посрещат шампионите на Франция ПСЖ в Шампионската лига, след като спечелиха откриващия си мач срещу Нюкасъл, преди да пътуват до Севиля за двубой от Ла Лига. Испанските шампиони са начело в класирането с 19 точки, с една преднина пред големия съперник Реал Мадрид, като са започнали защитата на титлата си с непобеден старт.