Интер официално отчете първа печалба за 15 години и рекордни приходи

Интер обяви първата си печалба за последните 15 години, приключвайки финансовата 2024/2025 година с нетна печалба от 35,4 милиона евро, в сравнение с загуба от 35,7 милиона евро през предходния период.

Нерадзурите също постигнаха рекордни приходи от 567 милиона евро, най-високата сума, обявявана някога от клуб от Серия А. В официалното съобщение на клуба се посочва, че това се дължи на „увеличение на приходите от вътрешни и европейски турнири, както и участието в първото издание на Световното клубно първенство“.

Разширението в комерсиалните дейности и нарастването на приходите от спонсорства също допринесоха за рекордните резултати.

В рамките на финансовото си преструктуриране Интер изплати напълно съществуващите облигации и осигури дългосрочен заем от 350 милиона евро с инвестиционен рейтинг, което намали разходите за капитал.

Собствениците от Oaktree одобриха и инвестиция от 100 милиона евро в инфраструктура, включително подобрения на тренировъчните бази, а клубът сключи нови глобални партньорства с Fanatics и компанията за електромобили BYD.

Клубът описа резултатите като „демонстрация на финансова дисциплина“, която позволява на отбора на Кристиан Киву да се засили на терена, като същевременно гарантира дългосрочна стабилност извън него.